Windows 11: scoperto un nuovo e misterioso menu all’interno dell’ultima preview

Nuova settimana, nuova build di Windows 11 preview. E questa volta ci sono delle novità interessanti, anche se ancora avvolte nel mistero. Parliamo della preview del sistema operativo dedicata ai tester e distribuita attraverso il Dev Channel.

Nell’ultima versione, fa il suo debutto un nuovo menù di cui si sa ancora molto poco. Nelle impostazioni, troviamo la nuova sezione Actions, azioni. Sembrerebbe che questo nuovo menù serva a personalizzare e controllare quali applicazioni possono comparire tra le azioni consigliate in concerto con la funzione Click To Do di Copilot+.

Nuovi comandi per l’AI Copilot

Il nuovo menu “Actions” offre un interessante indizio sulla direzione che Microsoft intende seguire per l’evoluzione di Windows 11. Attualmente, l’unica area in cui le app appaiono come suggerimenti contestuali è in “Click To Do”, una funzionalità esclusiva di Copilot+. La nuova sezione nelle Impostazioni offre una panoramica completa di tutte le applicazioni che utilizzano questa esperienza, permettendo agli utenti di attivarle o disattivarle a piacimento.

L’interfaccia fornisce anche un utile riepilogo delle capacità di ciascuna app. Al momento, sono presenti solo Paint e Photos, con le rispettive funzionalità elencate in dettaglio. Paint può rimuovere lo sfondo dalle immagini, mentre Photos offre opzioni per sfocare lo sfondo, cancellare oggetti e effettuare ricerche visive con Bing. Nei test effettuati, disattivando Photos dal menu “Actions” si rimuovono effettivamente i suggerimenti relativi all’app nelle azioni “Click To Do”.

Microsoft si sta preparando a lanciare la prima ondata di importanti funzionalità Copilot+ a maggio, probabilmente iniziando con Recall, per poi espandersi a Click To Do e all’intelligenza artificiale nella Ricerca di Windows durante l’estate. È importante sottolineare che queste funzionalità saranno esclusive dei PC Copilot+, brand che racchiude computer di produttori diversi, ma tutti accumunati dal fatto di avere NPU capaci di almeno 40+ TOPS.

Secondo fonti vicine all’azienda, Microsoft prevede di introdurre ulteriori funzionalità Copilot “proattive” nell’interfaccia di Windows 11 nel corso dell’anno. Queste permetteranno all’assistente AI di suggerire più azioni, attività e operazioni basate su ciò che l’utente sta facendo in diverse aree del sistema operativo, non solo in Click To Do.