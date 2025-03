Una ricerca svela che la nostalgia può aumentare il successo personale

La nostalgia è un sentimento particolare e, a quanto pare, potrebbe avere un ruolo decisionale sul nostro successo personale e anche in merito alla possibilità di sviluppare nuove relazioni. Questo è stato il tema di uno studio che ha coinvolto circa 1.500 persone e che è stato pubblicato sul giornale scientifico Cognition and Emotion. Lo studio si focalizza sull’importanza di mantenere dei legami interpersonali, elemento che favorirebbe il benessere delle persone.

A condurre questo percorso università famose come quella di Buffalo e di Kyoto. Queste sono riuscite a dimostrare come tutte le persone che hanno tanti amici hanno la possibilità di sviluppare la depressione in maniera meno frequente ed accentuata rispetto a tutti gli altri. Le stesse persone potrebbero poi godere di una vita più lunga poiché queste persone permetterebbero loro di condividere anche dei momenti difficili. Secondo gli studiosi però, le amicizie tendono a diminuire con il passare degli anni ed è proprio per questo motivo che si fa appello a quella che viene definita come nostalgia.

Successo personale: il ruolo chiave della nostalgia

Le persone oggetto dell’esperimento sono state interrogate chiedendo loro quanto spesso si sentissero nostalgiche e, soprattutto, quante volte al giorno si trovassero ad evocare vecchi ricordi. L’esperimento è stato condotto su soggetti molto giovani, i quali hanno dichiarato di avere più o meno una decina di persone molto intime mentre altre, comunque, risultavano essere altrettanto importanti, anche se in misura minore.

La stessa domanda è stata poi posta a partecipanti con un’età media di 40 anni, i quali hanno dimostrato come le persone vicine siano sostanzialmente più contate ad una certa età. Un altro studio, invece, ha dimostrato come la nostalgia tenda a crescere con il passare degli anni, in quanto si rievocano quei vecchi ricordi che ci hanno permesso di stare bene.

In linea di massima, possiamo dire che tutti i dati raccolti da questi tre studi sono stati comparati e hanno portato ad un’unica soluzione. Se siamo nostalgici e ricordiamo spesso i vecchi momenti del passato abbiamo più probabilità di dar vita a relazioni importanti che tenderemo a mantenere attive nel corso degli anni. Ecco perché la nostalgia può essere fondamentale per il nostro successo personale.