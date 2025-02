DeepSeek, la giovane azienda cinese che il mese scorso ha scosso i mercati finanziari globali, mandando in fumo oltre 1.000 miliardi di dollari, punta a consolidare il proprio vantaggio. La startup di Hangzhou sta accelerando il lancio di R2, successore del suo rivoluzionario modello di intelligenza artificiale, anticipando la data inizialmente prevista per maggio.

Una filosofia radicalmente diversa

Ciò che distingue DeepSeek nel panorama tecnologico cinese è il suo approccio radicalmente diverso. Fondata da Liang Wenfeng, brillante ingegnere diventato miliardario grazie al fondo quantitativo High-Flyer, l’azienda ha abbandonato la rigida gerarchia tipica delle tech company cinesi. Al suo posto: un ambiente collaborativo, orari ragionevoli e stipendi generosi.

“Liang ci ha dato fiducia e ci trattava da esperti, imparando insieme a noi”, racconta Benjamin Liu, giovane ricercatore che ha lavorato in DeepSeek. Mentre i giganti come Baidu inseguivano freneticamente il boom di ChatGPT, Liang ha preferito concentrarsi sul perfezionamento dei modelli piuttosto che sullo sviluppo di app consumer.

L’AI cinese che fa paura al mondo

Il trionfo di DeepSeek affonda le radici negli investimenti strategici di High-Flyer: 1,2 miliardi di yuan in supercomputer IA dotati di circa 10.000 chip Nvidia A100, acquistati prima del divieto di esportazione americano verso la Cina.

L’asso nella manica della startup risiede nell’uso di tecniche innovative come Mixture-of-Experts e multihead latent attention, che riducono drasticamente i costi di calcolo. Il risultato? Prezzi 20-40 volte inferiori rispetto a OpenAI per prestazioni equivalenti.

L’impatto è stato immediato: OpenAI ha tagliato i prezzi e lanciato un modello più economico, Google ha introdotto piani scontati per Gemini. Nel frattempo, Pechino ha abbracciato pienamente DeepSeek: 13 governi cittadini e 10 aziende statali utilizzano già i suoi modelli, celebrando questa vittoria tecnologica come simbolo dell’innovazione nazionale. Oggi è una giornata di grande fermento per l’industria delle intelligenze artificiali, in queste ore Anthropic ha presentato Claude Sonnet 3.7, il primo modello ibrido che adatta la modalità di ragionamento a seconda delle necessità.