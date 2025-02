Nel corso della serata del 28 febbraio 2025, potremo assistere all’allineamento degli altri 7 pianeti del Sistema Solare. Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano, Giove e Marte compariranno contemporaneamente nel cielo, allineandosi in modo ordinato. Si parla di allineamento quando il numero di pianeti coinvolti varia da 3 a 8. La comparsa contemporanea di 5 o 6 corpi celesti determina un grande allineamento, mentre gli eventi più comuni riguardano solitamente 5 pianeti.

L’allineamento di 7 pianeti è ritenuto molto raro e non rappresenta le code planetarie raffigurate nei diagrammi e nelle immagini relative al Sistema Solare. Non si tratterebbe di un fenomeno reale, nonostante gli asteroidi compaiano disposti su una linea ordinata, ma illusoria. Questo succede perché i pianeti del Sistema Solare ruotano intorno al Sole su un piano piatto, detto eclittica. Le orbite di alcuni pianeti sono lievemente inclinate al di sopra o al di sotto di questo piano, pur posizionandosi pressappoco sullo stesso livello.

Ciò è dovuto al metodo di formazione del Sole e delle altre stelle. Una stella neonata comincia a girare, mentre la nube di materiale intorno a lei diventa un disco piatto, in grado di alimentarla attorno al suo equatore.

Come osservare l’allineamento di 7 pianeti

I pianeti nascono dai resti del disco piatto e continuano a roteare su quel livello, a meno che non vengano influenzati da eventi gravitazionali. Solo raramente, questi corpi celesti si troveranno sullo stesso lato del Sole, permettendo di osservarli nello stesso momento: è quanto accadrà la sera del 28 febbraio 2025.

Osservare gli allineamenti dei pianeti, l’ora dell’alba e del tramonto, l’ordine di disposizione sono tutti eventi affascinanti, ma l’opportunità di potervi assistere dipende molto dal luogo in ci si trova. Alcuni congegni come Time and Date consentono di impostare la data di visualizzazione, mostrando l’ora corrispondente all’alba e al tramonto di ogni pianeta, il punto in cui sarà possibile visualizzarlo e la difficoltà di osservazione.

Stellarium dispone di uno strumento interattivo simile, in grado di visionare le posizioni di tutti i pianeti. L’app mobile gratuita Sky Tonight utilizza l’hardware del nostro cellulare per individuare dove ci troviamo, mostrandoci simultaneamente le posizioni dei corpi celesti, tramite una mappa del cielo. Sicuramente, per osservare uno spettacolo eccezionale, come l’allineamento di 7 pianeti, è necessario procurarsi un telescopio o un binocolo, nella speranza di incontrare condizioni meteorologiche favorevoli.