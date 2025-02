Secondo le dichiarazioni di alcuni archeologi della scuola ebraica di Gerusalemme, alcuni dei manufatti più antichi potrebbero essere molto più speciali di quanto ci abbiano fatto credere fino a questo momento. Si tratta di oggetti che risalgono a 50.000 anni fa e che vedono sulla loro superficie una presenza di solchi e graffi che, a quanto pare, non sarebbero naturali ma intenzionali. I ricercatori hanno quindi osservato questi reperti con il microscopio e hanno individuato la presenza di disegni geometrici che devono essere stati fatti intenzionalmente.

Alcune tecniche esaminate fanno parte del passato e sono tipiche della preistoria. Pare che molti di questi segni siano stati fatti con vernice dell’epoca, ma anche con oggetti in grado di graffiare. Probabilmente chi si è reso protagonista di questa opera d’arte lo ha fatto in maniera consapevole per cercare di creare qualcosa di bello.

Il parere degli esperti sui simboli enigmatici del passato

A dare una nuova interpretazione a questa scoperta l’archeologa Mae Goder-Goldberger, che ha quindi descritto come le persone dell’epoca avessero delle capacità cognitive molto avanzate rispetto a quello che oggi siamo portati a pensare. Ovviamente sono stati presi in esame diversi nuclei di pietra e sembra che sulle stesse siano riportati gli stessi simboli in maniera molto dettagliata.

Gli archeologi sono riusciti a scoprire come tutti i disegni riportati sulle pietre sono stati fatti da qualcosa che ha potuto lasciare una sorta di incisione. Si ha proprio l’intenzione di creare dei disegni diversi che però avevano un grande significato nel Paleolitico, ed è per questo che è stato possibile riscontrarli su diverse superfici.

Ecco perché, secondo gli esperti che hanno condotto questo studio, gli abitanti del Paleolitico medio erano molto probabilmente più avanzati rispetto al concetto che negli anni ci siamo fatti circa questa società. Ad ogni modo saranno condotti nuovi studi sull’argomento e molto probabilmente emergeranno nuovi manufatti da esaminare.