Prima mondiale a New York: il cane robotico Unitree Go2 recita a teatro con attori umani in una commedia che fonde tecnologia e arte.

Un robot che recita dal vivo sul palco: non è fantascienza, ma la realtà del Chain Winter One Act Festival di New York, dove il cane robotico Unitree Go2 sta facendo il suo debutto teatrale in uno spettacolo che promette di essere piuttosto spiritoso. Nel frattempo, anche l’Arma dei Carabinieri ha iniziato a puntare sui cani robot.

Una commedia diversa da tutte le altre

La commedia, intitolata “The Robot, the Spy, and the Love of AI“, nasce da un’intuizione del drammaturgo John Arthur Long, che dopo aver scoperto il robot Unitree Go2 su YouTube ha deciso di acquistarne uno e costruirci attorno una storia. “Credo che sia la prima volta che un vero robot recita dal vivo su un palco”, ha dichiarato Long, “e questo apre nuove possibilità per il futuro del teatro contemporaneo”.

Il robot non è un semplice automa programmato: dietro le quinte, David Rey gli presta la voce in tempo reale attraverso un altoparlante montato sulla schiena del robot, mentre Dariel Garcia ne controlla i movimenti utilizzando un’app e un controller. “Ho il controllo al 90%”, spiega Garcia. “Alcuni movimenti come i salti sono pre-programmati, ma per la maggior parte del tempo sono io a manovrare il cane come un burattinaio digitale, adattando ogni sua mossa alle reazioni del pubblico e degli altri attori”.

Ci abitueremo presto all’idea di vedere robot a teatro?

Il regista Kirk Gostkowski ha scelto di mantenere la recitazione dal vivo per preservare l’essenza del teatro: “C’è molta commedia nello spettacolo. Se il pubblico ride, l’attore deve saper aspettare. Questa è la magia del teatro dal vivo”. La scelta di non pre-registrare le battute del robot si è rivelata vincente, permettendo una vera interazione con il cast e il pubblico.

Lo spettacolo, in scena fino al 1° marzo, rappresenta un esperimento unico di integrazione tra tecnologia robotica e arte performativa. Le prime reazioni del pubblico, scrive il sito CNET, sono state entusiaste.