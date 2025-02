Una nuova scoperta in campo astronomico ha letteralmente stravolto le prospettive degli scienziati. Come detto, nell’introduzione gli anelli sono degli elementi molto interessanti e, a quanto pare, la galassia ribattezzata come Bullseye avrebbe raggiunto un record inaspettato in questo campo. Questa galassia si trova a quasi 570 milioni di anni luce dalla costellazione dei Pesci e presenta una particolarità davvero unica. Pare infatti che la stessa presenti ben 9 anelli distinti circa il suo diametro, un record che nessun corpo celeste evidenziato finora ha mai presentato.

La visione di questo fenomeno è stata possibile grazie al passaggio di una nana blu che, grazie alla sua luce, ha illuminato la galassia proiettando la struttura degli anelli verso l’esterno. Visualizzare tutto questo è stato possibile grazie al telescopio Hubble, sito presso l’Osservatorio Keck nelle Hawaii. L’immagine è catturata è a dir poco elettrizzante, in quanto sembra che tutto l’universo stia ballando intorno a queste meravigliose scie di luce.

I dettagli sulla galassia Bullseye

Questa galassia che sembra essere circondata da fuochi d’artificio vede quindi la presenza di alcuni anelli che secondo gli scienziati si sarebbero formati in maniera piuttosto veloce. I 9 anelli sono inoltre caratterizzati da una luce a dir poco abbagliante che dà vita delle increspature di vario colore che spiccano a distanza di milioni di anni luce.

Tutto questo è stato catturato grazie ad una tecnologia avanzata che solo alcuni strumenti della NASA possano offrire. Anche l’azione della nana blu però ha reso possibile tutto questo offrendo la possibilità di visione di un vero e proprio evento di natura cosmica. Gli anelli della galassia in questione, quindi, sono riscontrabili in altre parte dell’universo, ma finora nessun corpo celeste ne ha mai presentati così tanti.

Secondo gli scienziati, quindi, questa osservazione dimostra l’importanza delle collisioni galattiche e della loro funzionalità circa la creazione della struttura di nuove galassie. Ecco perché in futuro potrebbe verificarsi qualcosa in grado di lasciarci senza parole.