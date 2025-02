Il cancro è una condizione che può colpire tutti e che spesso si presenta in maniera silenziosa e purtroppo imprevedibile. La genetica però potrebbe venirci in aiuto attraverso un sistema che combina la scienza e la tecnologia e che potrebbe avvenire differenziano le cellule e invertendo così la malattia.

Ad occuparsi di questo esperimento il gruppo coreano guidato da Kwang-Hyun Cho, responsabile dell’Istituto KAIST. Secondo gli ultimi esperimenti, è importante differenziare le cellule, in modo che quando le staminali vanno a garantire la nascita di nuovi cromosomi, questi riescano a rigenerarsi qualora siano in atto degli sconvolgimenti causati dalla malattia.

Questo può accadere perché le mutazioni che si verificano con il cancro vengono ad interrompersi e quindi si potranno generare delle nuove cellule indubbiamente sane. Come se non bastasse, questo processo comporterà la crescita di un numero maggiore di cellule in grado di abbattere drasticamente la presenza del tumore qualora questo dovesse palesarsi.

In che modo la scienza e la tecnologia possono contrastare il cancro?

Questo tipo di risultato si può ottenere solamente attuando una sorta di collaborazione tra scienza e tecnologia, discipline che servono per mettere in atto la soluzione più indicata. L’unione tra queste due discipline permetterà quindi di disporre di un nuovo strumento che andrà ad offrire delle terapie mirate per risolvere il problema. In primo luogo, bisogna causare le ragioni per le quali si verificano queste mutazioni nei geni, una causa che quasi sempre si manifesta a livello genetico.

L’approccio consiste nello spegnere il gene che causa il cancro, il quale verrà disattivato mettendo in atto una sorta una sorta di reversione in grado di innescare il procedimento contrario. Lo studio, che prende il nome di BENEIN, rimane puramente teorico al momento, ma si spera che con il tempo possa trasformarsi in qualcosa di concreto.