Il mistero della materia oscura potrebbe essere risolto in pochissimo tempo, all’incirca 10 secondi. Nel momento in cui scoppierà la prossima supernova, ogni telescopio a raggi gamma puntato nella direzione giusta potrebbe assistere a qualcosa che è molto più sorprendente di uno spettacolo di luci. A parlare sono stati gli astrofisici dell’Università della Califoria, Berkeley i quali hanno previsto che entro i primi 10 secondi di una supernova, potrebbero essere emesse delle sufficienti particelle ipotetiche, chiamate assioni che dimostrerebbero l’esistenza della materia oscura.

Questa osservazione richiederebbe un impegno davvero esagerato e strumenti non proprio alla portata di tutti, come un telescopio a raggi gamma che sia in grado di osservare nelle vicinanza di questa esplosione ed al momento giusto. Stiamo parlando del telescopio spaziale Fermi, che ha soltanto 1 possibilità su 10 di catturare questo spettacolo.

Il team di ricercatori valuta come trovare assioni per comprovare l’esistenza della materia oscura

I ricercatori hanno così avanzato la loro proposta, ovvero lanciare il Galactic Axion Instrument for Supernova, una flotta di satelliti a raggi gamma che possano osservano il 10% del cielo in qualsiasi momento. “Sarebbe un vero peccato se domani esplodesse una supernova e perdessimo l’opportunità di rilevare l’assione: potrebbe non ripresentarsi prima di altri 50 anni“. Questo quanto affermato da Benjamin Safdi, professore associato di fisica presso l’Università della California a Berkeley. Di assiomi e della loro presenza e funzionalità ne hanno parlato davvero tanti astronomi nel corso dei decenni.

Adesso però nel nuovo articolo, il team della UC Berkeley ha calcolato il momento migliore per trovare assioni attorno ad una stella di neutroni ed ha sottolineato come questo possa dirci tanto sulla sua nascita e quando una stella massiccia esplode come una supernova.

Sulla base di alcune simulazioni, un’esplosione di assioni avverrebbe durante i primi 10 secondi dopo il collasso della stella ed il conseguente lampo di raggi gamma potrebbe rivelare effettivamente dei nuovi dettagli. Ma quando avverrà l’esplosione della prossima supernova? Non si sa con certezza ovviamente, potrebbe accadere oggi come domani, o tra qualche decennio.