Gli scienziati hanno osservato il tempo negativo tramite nuovi esperimenti quantistici. È piuttosto noto che tra gli scienziati a volte la luce sembra uscire da un materiale ancora prima di esservi entrata. Lo strano fenomeno in questione è chiamato “tempo negativo” ed è stato a lungo visto proprio come un’illusione causata dal modo in cui le onde vengono distorte dalla materia. Molti lo hanno considerato un innocuo capriccio della fisica ma non sono state fatte ulteriori indagini.

Adesso però sono in arrivo nuovi suggerimenti e si pensa che questo comportamento possa avere delle implicazioni più profonde ovviamente legate al tempo negativo. I ricercatori recentemente hanno pubblicato i risultati sul server di preprint arXiv, che hanno avuto un grande interesse a livello mondiale. A parlare di questo fenomeno è stato Aephraim Steinberg, professore di fisica quantistica sperimentale presso l’Università di Toronto, il quale ha notato come le persone possono fraintendere le discussioni sul tempo negativo.

Gli scienziati ritengono che il tempo negativo non sia soltanto teorico

“È una cosa difficile, persino per noi parlarne con altri fisici. Veniamo fraintesi di continuo“. Queste le parole dichiarate da Aephraim Steinberg. Il team sostiene che il tempo negativo non soltanto è teorico. I ricercatori però hanno mantenuto una certa cautela nel mantenere i loro esperimenti. “Quel tempo si è rivelato negativo”, ha dichiarato Steinberg. I ricercatori hanno così sottolineato come nei loro laboratori ci siano diversi specchi, fili e laser molto delicati che tracciano il modo in cui i fotoni interagiscono con gli atomi.

Talvolta gli atomi assorbono fotoni e poi li emettono, lasciando in questo modo gli atomi piuttosto attivi per un breve periodo. L’autore dell’esperimento insieme alla studentessa laureata Daniela Angulo si sono concentrati proprio sul breve periodo di tempo in cui gli atomi rimangono attivi. Raccogliendo dati su come gli atomi emettono luce assorbita, i ricercatori hanno scoperto intervalli che appaiono inferiori allo zero.

Riassumendo, la fisica quantistica ha superato da sempre i limiti, costringendo in questo modo i ricercatori ad apportare delle modifiche a vecchi presupposti. Questi esperimenti del team servono come un’ulteriore prova del fatto che il mondo si comporta in modo che non sempre corrisponde all’intuizione. I risultati degli studi in questione mostrano come gli esperimenti possono produrre dei risultati che si differenziano da quello che è il pensiero convenzionale.