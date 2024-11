In arrivo IRIS², il progetto diretto concorrente di Starlink, che invierà in orbita una costellazione di 290 satelliti.

Al via il progetto IRIS² (Infrastruttura per la Resilienza, l’Interconnettività e la Sicurezza via Satellite: la nuova costellazione satellitare rappresenta la valida risposta dell’UE al sistema Starlink, del CEO di Tesla, Elon Musk. IRIS² sarà realizzato dal consorzio SpaceRise che si occuperà di sviluppare, realizzare e gestire il sistema satellitare di connettività. La costellazione satellitare sarà costituita da 290 satelliti divisi tra orbita terrestre bassa ed orbita terrestre media (tra i 2mila km e i 35mila km). Dopo Copernicus e Galileo, IRIS2 rappresenta il terzo più grande progetto spaziale comunitario.

Progetto IRIS²: quali sono gli obiettivi?

Il progetto aerospaziale IRIS² punta ad integrarsi con le reti 5G terrestri per fornire accesso ad internet a banda larga attraverso due tipi di servizi, uno destinato ai privati e uno più sicuro destinato alle comunicazioni degli enti governativi. La nuova costellazione punta ad essere una diretta competitors dei satelliti Starlink di Elon Musk. Attualmente l’UE ha approvato il progetto, ma ciò richiede un netto miglioramento qualitativo e quantitativo delle capacità satellitari comunitarie, orientandosi verso soluzioni di sicurezza maggiori e maggiore larghezza di banda.

Non mancheranno app nel settore privato che offriranno connessione ad Internet satellitare per i cittadini europei a buon mercato e permetteranno la gestione smart delle reti energetiche nel comparto bancario, sanitario ed industriale. La copertura Internet permetterà lo sviluppo della banda larga ad elevata velocità nell’UE, eliminando le zone remote. Sarà il consorzio SpaceRise a costruire i satelliti europei di IRIS2.