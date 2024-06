Online è stato pubblicato il teaser trailer del film d’animazione su Watchmen, che riporterà sullo schermo l’universo narrativo creato da Alan Moore.

Ecco il filmato.

Si tratta di una produzione realizzata da Warner Bros. Animation. Nel filmato si vede una grafica distante dallo stile del disegnatore Dave Gibbons, ma che cerca in qualche maniera di riprendere le scene iconiche del fumetto.

Nel trailer si può vedere l’omicidio del Comico, l’apparizione del Dottor Manhattan in Vietnam e le indagini di Rorschach sul possibile assassino. L’inquadratura iniziale che riprende le prime iconiche tavole del fumetto ricrea lo stesso mood del film di Zack Snyder.

Anche la scena della morte del comico è simile nella resa visiva e nei colori. Cambia, invece, qualcosa nella parte finale, che sembra avere un tono più dark ed epico al tempo stesso, quasi come se si volesse avvicinare a Il Cavaliere Oscuro più che allo stesso Watchmen.

Ci sarà da capire se questo film d’animazione diviso in due parti si discosterà anche a livello narrativo rispetto ad alcuni punti dal fumetto, così come fatto dal film di Zack Snyder, o se si tratterà di una fedele riproposizione.

Si tratta di un progetto che arriva a distanza di un paio d’anni dalla serie sequel di HBO, che è stata acclamata dalla critica.

Watchmen: quando uscirà il film d’animazione

Da ricordare che il fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons è stato pubblicato nel 1986, creando una vera e propria rivoluzione nel mondo della nona arte. Si tratta dello stesso anno in cui fu pubblicato anche Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller.

Watchmen è ambientato in una versione alternativa del 1985 in cui Richard Nixon è ancora presidente e i supereroi sono diventati fuori legge. Solo pochi eroi rimangono in attività quando uno di loro viene ucciso. I sopravvissuti si ritroveranno presto coinvolti in una cospirazione che potrebbe distruggere le loro vite cambiando il mondo per sempre.

Warner Bros. Animation distribuirà la prima parte del film animato su Watchmen il 13 agosto. Mentre Watchmen Capitolo 2 uscirà nel 2025.