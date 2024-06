Domani uscirà The Boys 4, ma lo showrunner della serie ne ha approfittato per rivelare che il progetto si sta avviando verso la conclusione: The Boys si concluderà con la quinta stagione.

Ecco le parole di Eric Kripke:

La settimana della première della quarta stagione di The Boys è il momento ideale per annunciare che la quinta stagione segnerà la conclusione del progetto. Questo è sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non avrei ottenuto l’approvazione della Vought. Posso dire che sono entusiasta di portare la storia in un climax finale cruento ed epico. Guardate tutta la quarta stagione in pochi giorni, perché la fine è iniziata!

Dopo che nella scorsa stagione è stato inserito Jensen Ackles, questa quarta stagione di The Boys rivelerà il ruolo di Jeffrey Dean Morgan. Eric Kripke, che in precedenza ha lavorato su Supernatural, ha portato con sé dei protagonisti del telefilm cult.

La conclusione di The Boys

Proprio di recente lo showrunner aveva parlato della conclusione di The Boys, dichiarando:

Sono l’ultima persona al mondo che si può esprimere riguardo al numero di stagioni che dovrebbero fare parte di una produzione seriale. Non puoi costruire un telefilm incentrato su queste due forze costituite da Patriota e Butcher che si avvicinano lentamente l’una all’altra senza creare un climax finale. So già cosa dovrà accadere quando si arriverà all’ultimo episodio.

The Boys 4 è ormai prossimo ad arrivar sulla piattaforma streaming Prime Video considerando che gli episodi usciranno domani, 13 giugno.