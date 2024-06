Google, gigante della tecnologia, ha ufficialmente lanciato la sua nuova intelligenza artificiale, Gemini, anche in Italia. Frutto della collaborazione con DeepMind, Gemini diventa un concorrente formidabile nel panorama dell’IA, grazie alle sue straordinarie capacità.

Gemini, acronimo di Generalized Multimodal Intelligence Network, rappresenta un importante passo avanti nel campo dell’IA. A differenza dei modelli precedenti, è stato progettato per essere multitasking e multimodale. Significa che può gestire diverse tipologie di input, come testo, immagini e audio, e svolgere una vasta gamma di compiti, dalla generazione di codice alla creazione di contenuti creativi.

Google Gemini: cos’è e come funziona

Gemini è un’IA multimodale, ossia capace elaborare e comprendere diversi tipi di dati, come immagini, testi e audio. Ciò la rende uno strumento versatile e molto potente, in grado di svolgere tantissimi di compiti. Tra questi, la scrittura di testi, la generazione di codice, la creazione di immagini e tanto altro.

Una delle sue caratteristiche più interessanti è la sua capacità di apprendimento continuo. Grazie a un sofisticato sistema di apprendimento automatico, Gemini riesce a migliorare le sue prestazioni nel tempo, adattandosi alle esigenze e alle preferenze degli utenti. Chiunque utilizzi Gemini, col tempo vedrà maggiore precisione ed efficienza nel fornire risposte e soluzioni.

L’IA multimodale si basa sui Large Language Model (LLM) di Google e promette di essere di gran lunga più potente rispetto ai suoi predecessori. Sebbene ci siano state alcune controversie riguardo alla sua effettiva superiorità rispetto ad altri modelli di IA, come GPT-4 di OpenAI, il suo arrivo nel nostro Paese offrirà agli utenti la possibilità di testare direttamente le sue capacità e confrontarlo con altri software.

Gemini rappresenta l’evoluzione di Google Bard, l’IA precedente di Google. Tutte le funzionalità di Bard sono state integrate in questo nuovo modello IA, che è disponibile sia in una versione gratuita che in una versione a pagamento chiamata Gemini Advanced. Quest’ultima offre diverse funzionalità esclusive e un abbonamento a Google One, che include 2 TB di spazio di archiviazione e l’accesso a Gemini in Gmail, Documenti e altri servizi.