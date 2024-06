Telegram ha rilasciato un importante aggiornamento che introduce una vasta gamma di funzionalità innovative, progettate per migliorare l’interazione e la comunicazione tra gli utenti. L’obiettivo è rendere l’esperienza di messaggistica più personalizzata ed efficiente.

Una delle novità più interessanti è l’aggiunta di effetti animati ai messaggi nelle chat individuali. Gli utenti abbonati al servizio Premium possono scegliere tra centinaia di effetti, inclusi quelli degli sticker. Invece, gli utenti con account gratuito hanno a disposizione sei opzioni. Per aggiungere un effetto, basta tenere premuta la freccia Invia e selezionare l’emoticon più adatta al tono della conversazione tra quelle proposte.

Telegram: un nuovo modo di comunicare con hashtag globali e blocchi di testo comprimibili

Il servizio di messaggistica istantanea ha introdotto la possibilità di spostare le didascalie dei media sopra il contenuto stesso, così la coerenza tra testo e immagine sarà migliore. Questa opzione è accessibile selezionando i media nel menu degli allegati e scegliendo “Sposta didascalia in alto” nel menu Invia. È possibile modificare anche didascalie di media o album già inviati.

Un’altra novità importante riguarda gli hashtag, che diventano globali. Toccando un hashtag in qualsiasi chat, verranno visualizzati anche i risultati di ricerca provenienti dai canali pubblici. In questo modo, l’accesso alle informazioni più recenti e rilevanti su un determinato argomento sarà più immediato.

Per rendere i messaggi più concisi e leggibili, adesso c’è la possibilità di nascondere porzioni di testo all’interno di blocchi di citazione comprimibili. Questa funzione è particolarmente utile per evitare di appesantire la lettura con informazioni secondarie o citazioni lunghe.

Infine, l’aggiornamento include un menu ridisegnato per le chiamate, accessibile toccando un numero di telefono in una chat. Ottimo per inviare messaggi, avviare chiamate o aggiungere il numero alla rubrica con un solo tocco. L’aggiornamento di Telegram è disponibile per tutte le piattaforme, inclusi Android, iOS, macOS e Windows.