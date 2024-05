Dalle action figure fino agli articoli per roleplay premium, la Marvel Legends Series che trovate su Hasbro Pulse offre ad appassionati e collezionisti prodotti eccezionali, ispirati ai personaggi originali. Le action figure sono progettate con dettagli premium e punti di snodo strategici per poterle esporre nelle collezioni. Oggi vi presentiamo due set (uno dei quali in anteprima) volti a riproporre due incontri/scontri mitici presi dalla serie animata del 1994 “Spider-Man – L’Uomo Ragno“. Il primo, già uscito, è “Daredevil e Hydro-Man” mentre il secondo – in arrivo il 10 giugno – è “Doctor Strange e Morbius“, entrambi al prezzo di 59,99 € sul sito Hasbro.

Queste action figure Marvel collezionabili in scala da 15 cm presentano numerosi dettagli e punti di snodo su testa, braccia e gambe e riproducono fedelmente l’aspetto dei personaggi in questione per come visti nella serie animata “Spider-Man – L’Uomo Ragno”. Si tratta di pezzi molto belli da aggiungere in collezione, come tutti quelli della linea di appartenenza, e anche un’ottima idea regalo verso un fan.

Il set “Doctor Strange e Morbius” è corredato di sei accessori, quello “Daredevil e Hydro-Man” di ben dodici, con cui far assumere ai personaggi nuove pose sempre più dinamiche. Anche la confezione, naturalmente, è da collezione: presenta loghi e design ispirati alla serie e ha un design che si rifà al tema delle VHS d’epoca.

