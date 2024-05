Dream Chaser Tenacity: il primo spazioplano commerciale è pronto per la ISS. E' pronto per il volo ed è in attesa per l'accensione dei motori al Kennedy Space Center NASA

Il mondo della tecnologia spaziale sta per assistere a un evento storico: il primo spazioplano con ali commerciale, il Dream Chaser DC-100, denominato “Tenacity”, è arrivato al Kennedy Space Center della NASA in Florida, pronto per la sua missione inaugurale verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo anni di sviluppo e rigorosi test presso la Neil Armstrong Test Facility in Ohio, Tenacity è finalmente pronto per i preparativi finali prima del lancio.

La lunga strada del Dream Chaser

La storia del Dream Chaser inizia da settembre 2004, quando Sierra Nevada Corporation (SNC) ha annunciato lo sviluppo di questo innovativo spazioplano. Inizialmente pensato per il programma Commercial Crew della NASA, il Dream Chaser doveva trasportare astronauti verso la ISS. Tuttavia, nel 2014, SNC ha perso la competizione contro Boeing e SpaceX per i contratti della Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap), lasciando il progetto in una posizione incerta. Nonostante questa battuta d’arresto, il Dream Chaser ha trovato una nuova vita. Nel 2016, la NASA ha selezionato una versione più compatta e senza equipaggio del Dream Chaser per trasportare carichi vitali alla ISS. Questa mossa si è rivelata saggia, considerando i problemi e i ritardi che hanno afflitto lo Starliner di Boeing, uno dei vincitori del contratto CCtCap.

Preparativi finali e caratteristiche tecniche

Ora, dopo aver superato con successo tutti i test, Tenacity si trova al Kennedy Space Center per gli ultimi preparativi. Questi includono il completamento del sistema di protezione termica e l’integrazione del carico utile. Una volta pronto, Tenacity sarà lanciato su un razzo Vulcan della United Launch Alliance (ULA), trasportando 3.540 kg di cibo, acqua e strumentazione per gli esperimenti scientifici alla ISS.

Il Dream Chaser è dotato di propulsori interni a tre modalità per una manovrabilità precisa e ali fisse che gli permettono di rientrare nell’atmosfera terrestre e atterrare autonomamente. Un dettaglio interessante è il modulo cargo Shooting Star, che, pur essendo progettato per bruciare al rientro, consente di disintegrarsi insieme ai rifiuti a bordo, eliminando il problema dello smaltimento.

Missione e futuro del Dream Chaser

Il lancio avverrà dallo Space Launch Complex-41 della Stazione Spaziale di Cape Canaveral. Tenacity trascorrerà circa 45 giorni attraccato alla ISS prima di rilasciare il modulo Shooting Star e tornare per un atterraggio orizzontale sulla pista del Kennedy Space Center, riconsegnando con sè i preziosi dati scientifici raccolti durante la missione.

La NASA ha pianificato almeno sette missioni cargo con Tenacity, con la possibilità di aumentare la capacità di trasporto e estendere le missioni fino a 75 giorni. Il Dream Chaser Tenacity rappresenta un passo significativo verso il futuro delle missioni spaziali commerciali. La sua capacità di trasportare carichi vitali e riportare sulla Terra dati scientifici cruciali lo rende un asset fondamentale per la NASA e per l’intera comunità scientifica.

Ecco il video per scoprire il lungo percorso del Dream Chaser verso il decollo: