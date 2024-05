Lunedì, Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova categoria di personal computer dotati di avanzate funzionalità AI, un segnale velatamente lanciato ai suoi diretti competitors (Alphabet e Apple). Durante un evento tenutosi nel campus di Redmond, Washington, l’amministratore delegato Satya Nadella ha presentato i PC “Copilot+”, che saranno distribuiti in collaborazione con produttori quali Acer e Asustek Computer.

Una nuova era per i PC: i “Copilot+”

I nuovi PC “Copilot+” sono progettati per gestire una vasta gamma di attività di intelligenza artificiale senza dover fare affidamento sui centri dati cloud. Questa capacità di elaborazione locale consentirà agli utenti di eseguire operazioni AI in modo più rapido ed efficiente. I PC “Copilot+” avranno un prezzo di partenza di 1.000 dollari e saranno disponibili a partire dal 18 giugno. Una delle funzioni più innovative è chiamata “Recall”, che tiene traccia di tutte le attività svolte sul computer, dalla navigazione web alle chat vocali. Questa cronologia è memorizzata sul dispositivo e può essere cercata dall’utente per recuperare informazioni anche a distanza di mesi. Durante la presentazione, Microsoft ha mostrato come l’assistente vocale Copilot può fungere da coach virtuale in tempo reale per i giocatori di “Minecraft”.

Aspettative di mercato e innovazioni

Yusuf Mehdi, responsabile del marketing per i consumatori di Microsoft, ha dichiarato che l’azienda prevede di vendere 50 milioni di PC AI nel prossimo anno. Mehdi ha sottolineato che la velocità e l’efficienza degli assistenti AI che operano direttamente sui PC rappresentano “il motivo più convincente per aggiornare il proprio PC da molto tempo a questa parte”. Secondo la società di ricerca Gartner, le spedizioni globali di PC sono diminuite del 15% l’anno scorso, attestandosi a 242 milioni di unità. Microsoft spera che i nuovi “Copilot+” rappresentino circa un quinto di tutti i PC venduti. L’analista Ben Bajarin di Creative Strategies ha commentato che “la gente deve essere convinta che l’esperienza del dispositivo giustifichi da sola questa categoria completamente nuova di macchine Copilot+”.

Concorrenza e parallelismi con il passato

La strategia di Microsoft ricorda l’introduzione degli “Ultrabook” nel 2011, una categoria di laptop sottili promossa da Intel per competere con il MacBook Air di Apple. I nuovi “Copilot+” puntano a replicare quel successo, ma con un focus sull’intelligenza artificiale.

Integrazione con GPT-4 e nuovi dispositivi surface

Microsoft ha anche annunciato che GPT-4, l’ultima tecnologia sviluppata da OpenAI, sarà presto integrata nei dispositivi “Copilot+”. Questa mossa rafforza ulteriormente l’impegno di Microsoft nel potenziare i suoi prodotti con le tecnologie AI più avanzate.

Durante l’evento, sono stati presentati anche nuovi modelli di Surface Pro e Surface Laptop, dotati di chip Qualcomm basati sull’architettura di Arm Holdings. Inoltre, Microsoft ha introdotto una tecnologia chiamata Prism, che permetterà al software scritto per i chip Intel e AMD di funzionare su chip basati su tecnologia Arm, ampliando la versatilità e la compatibilità dei suoi dispositivi. Con il lancio dei PC “Copilot+”, Microsoft si posiziona all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate nei suoi prodotti. Questa nuova categoria di computer non solo mira a migliorare l’efficienza e l’esperienza utente, ma rappresenta anche una risposta strategica alla crescente competizione nel settore tecnologico. Con le sue nuove proposte, Microsoft è pronta a ridefinire il futuro del computing.