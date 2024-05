Apple si prepara a lanciare iOS 18 con miglioramenti significativi per Siri, introducendo funzionalità di intelligenza artificiale avanzate per una maggiore proattività e utilità quotidiana

Apple si prepara a lanciare iOS 18 con significativi progressi nell’intelligenza artificiale, concentrandosi in particolare sul potenziamento di Siri. La notizia notizia è stata rivelata nella newsletter “Power On” di Mark Gurman, il quale ha spiegato che Apple intende rendere Siri più colloquiale e utile nelle attività quotidiane. Secondo Gurman, Apple sta lavorando per migliorare le capacità vocali di Siri, rendendola più naturale e conversazionale. L’obiettivo è offrire un assistente virtuale che non solo risponda ai comandi, ma che possa anche anticipare le esigenze degli utenti grazie a quella che Apple chiama “intelligenza proattiva“.

Le nuove funzionalità di iOS 18

Oltre a un Siri rinnovato, iOS 18 introdurrà diverse funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste, la sintesi automatica delle notifiche e degli articoli di notizie, la trascrizione dei memo vocali e la capacità di suggerire automaticamente applicazioni e appuntamenti per il calendario. Queste nuove funzioni mirano a rendere l’esperienza utente più fluida e integrata, facilitando la gestione delle attività quotidiane. Gurman nota che non tutte le novità saranno rivoluzionarie. Ad esempio, l’editing fotografico basato sull’intelligenza artificiale sarà disponibile nell’app Foto, ma potrebbe non raggiungere i livelli di sofisticazione dei recenti strumenti di Adobe. Tuttavia, questi aggiornamenti rappresentano comunque un significativo passo avanti per gli utenti di iOS.

La competizione nel campo dell’IA

Nonostante i progressi, Apple riconosce di dover recuperare terreno rispetto ai suoi concorrenti nel campo dell’intelligenza artificiale. Gurman sottolinea che Apple ha bisogno di questi miglioramenti più che mai, poiché si trova a competere con giganti come OpenAI e Google. Queste nuove funzionalità aiuteranno Apple a ridurre il divario con i suoi rivali, posizionandola meglio nella corsa alla supremazia dell’IA.

Il futuro dell’Intelligenza Artificiale su iOS

Apple continuerà a fare affidamento sui suoi modelli linguistici interni per offrire funzioni di intelligenza artificiale su dispositivi mobili e computer, mantenendo il suo approccio on-device per l’elaborazione dei dati. Tuttavia, Gurman suggerisce che Apple potrebbe spostare parte delle sue operazioni verso il cloud, permettendo così un ulteriore potenziamento dei suoi servizi basati su cloud.

Aspettative per la WWDC

Con la Worldwide Developer Conference (WWDC) di Apple in programma per il 10 giugno, l’attesa è alta tra gli appassionati di tecnologia. La comunità tecnologica è in fermento, curiosa di scoprire quali altre innovazioni Apple ha in serbo. iOS 18 promette, quindi, di essere un aggiornamento significativo, portando con sé non solo miglioramenti tangibili ma anche una visione di un futuro in cui l’intelligenza artificiale gioca un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite quotidiane.