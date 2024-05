Domenica, la società di viaggi spaziali Blue Origin, sostenuta dal fondatore di Amazon Jeff Bezos, riprenderà i voli spaziali turistici dopo una pausa di quasi due anni. La missione segna la ripresa delle operazioni con equipaggio, sospese dal fallimento di una missione (senza equipaggio) nel settembre 2022. Il razzo New Shepard, famoso per il trasporto sia di merci che di esseri umani ai confini della Terra, è stato messo a terra dopo che un lancio fallito ha costretto una capsula (equipaggiata per portare in orbita esperimenti scientifici della NASA) ad un’evacuazione d’emergenza, poco più di un minuto dopo il decollo dal Texas. Nonostante l’incidente, la capsula ha eseguito una manovra di sicurezza perfetta, salvaguardando il suo prezioso carico.

21 azioni correttive dopo, si ritenta il ritorno in orbita con la missione NS-25

L’anno scorso, l’Amministrazione Federale dell’Aviazione degli Stati Uniti (FAA) ha concluso la sua revisione dell’incidente del New Shepard, concordando con le conclusioni di Blue Origin. La FAA ha imposto all’azienda 21 azioni correttive, tra cui una riprogettazione del motore e cambiamenti organizzativi, per garantire la sicurezza dei futuri voli. La prossima missione, denominata NS-25, vedrà a bordo sei membri dell’equipaggio, tra cui l’ex capitano dell’aeronautica Ed Dwight, noto per essere stato il primo candidato astronauta nero degli Stati Uniti. La navicella è progettata per raggiungere la linea di Kármán, situata a 100 chilometri sopra la superficie terrestre, considerata il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio. I passeggeri a bordo del New Shepard sperimentano alcuni minuti di assenza di gravità e possono ammirare la curvatura della Terra attraverso ampie finestre panoramiche.

La corsa per dominare il turismo spaziale

Questa ripresa delle operazioni non è solo un traguardo per Blue Origin, ma anche per l’intero settore del turismo spaziale. La missione NS-25 non solo dimostrerà i miglioramenti tecnici apportati al razzo, ma riaffermerà anche la fiducia nella sicurezza dei voli spaziali commerciali. Per gli appassionati di spazio e tecnologia, questo evento rappresenta un momento emozionante, poiché rappresenterebbe un ulteriore passo verso un futuro in cui i viaggi spaziali potrebbero diventare accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Con concorrenti come SpaceX e Virgin Galactic, anch’essi attivi nel settore, la corsa per dominare il turismo spaziale si fa sempre più intensa e affascinante.