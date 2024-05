La startup di IA Anthropic, sostenuta da giganti come Google e Amazon, ha annunciato martedì il lancio della sua chatbot generativo Claude in tuta Europa

La startup di intelligenza artificiale Anthropic, sostenuta da giganti come Google e Amazon.com, ha annunciato martedì il lancio del suo chatbot generativo Claude in tutta Europa. Questa mossa segna un importante passo avanti per Anthropic, poichè permette al suo chatbot di competere direttamente con il famoso ChatGPT di OpenAI.

Perché questo lancio è importante

Claude di Anthropic rappresenta un concorrente diretto di ChatGPT, il chatbot di OpenAI sostenuto da Microsoft, che ha raggiunto 100 milioni di utenti attivi mensili solo due mesi dopo il lancio. Sebbene Claude fosse già disponibile gratuitamente online in diversi paesi, questa è la prima volta che viene reso disponibile via web in tutta l’Unione Europea, oltre che in paesi non appartenenti all’UE come Svizzera e Islanda. Questo ampliamento permetterà a milioni di nuovi utenti di accedere alle avanzate capacità di Claude. I clienti business europei avranno inoltre accesso al piano “Claude Team”, disponibile al costo di 28 euro al mese, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Questa offerta è pensata per attrarre le aziende che cercano soluzioni AI per migliorare la loro operatività.

Il Contesto di Anthropic

Anthropic è stata fondata da ex dirigenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei. La startup ha rapidamente guadagnato attenzione grazie al supporto di Google e Amazon, due dei più grandi nomi nel settore tecnologico. All’inizio di questo mese, Anthropic ha lanciato una versione del suo chatbot destinata alle imprese, un’iniziativa che potrebbe metterla in concorrenza con i suoi stessi finanziatori, Amazon e Google.

“Milioni di persone in tutto il mondo stanno già utilizzando Claude per accelerare i processi scientifici, migliorare il servizio clienti o perfezionare la scrittura. Non vedo l’ora di vedere cosa creano le persone e le aziende in Europa con Claude”, ha dichiarato Dario Amodei, CEO e co-fondatore di Anthropic.

Un Futuro Promettente per Claude in Europa

Il lancio di Claude in Europa rappresenta una significativa espansione per Anthropic. Con il supporto di due giganti della tecnologia e una base solida di utenti soddisfatti, Claude è ben posizionato per diventare un leader nel campo dei chatbot generativi. Con il mercato europeo ora accessibile, sarà interessante vedere come Claude si svilupperà e si adatterà alle esigenze degli utenti e delle aziende in questa regione. Anthropic sarà pronta a ridefinire l’interazione con l’intelligenza artificiale?