“La Terra è la culla dell’Umanità, ma l’uomo non può vivere per sempre nella culla“. Con questa massima lasciata ai posteri del padre fondatore dell’astronautica, Kostantin Tsiolkowsky, si chiuderà la sesta puntata di ‘Countdown – Dallo Spazio alla Terra’, in onda ogni sabato alle 11.40 su Sky TG24.

Spazio, ambiente e sostenibilità sono i temi al centro dell’approfondimento scientifico di domani 11 maggio, che cerca di comprendere e spiegare quanto le attività spaziali hanno sempre più una ricaduta sulla nostra vita di tutti i giorni. E quale potrebbe essere anche il futuro della civiltà umana fuori dalla Terra, fino ad ora il suo habitat naturale.

A parlarne, insieme al conduttore Emilio Cozzi, saranno: Anthea Comellini, ingegnera Thales Alenia Space e Riserva degli astronauti dell’ESA, Alessandro Liberatore, Amministratore Delegato di ESEA, Luca Parmitano, Astronauta ESA, Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di AVIO, Walter Villadei, Colonnello dell’Aeronautica Militare e pilota della missione Ax-3.

In circa 10 minuti un razzo raggiunge l'orbita terrestre. Nello stesso tempo 'Countdown – Dallo Spazio alla Terra', la nuova serie di Sky TG24 curata da Marta Meli, scritta da Marco Falorni, Andrea Frassoni e da Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico che condurrà l'approfondimento, racconterà ogni settimana perché lo Spazio è diventato oggi così importante per la Terra e per tutti noi.