X, la piattaforma nata dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, introduce una nuova funzione dedicata agli utenti Premium: X Stories. Si tratta di riassunti di notizie di tendenza generati dall’intelligenza artificiale di Grok, il chatbot sviluppato dall’azienda di Musk.

Come funzionano le X Stories? I riassunti saranno disponibili nella sezione “Per Te” dell’app. Ciò consente agli utenti di rimanere aggiornati sui principali argomenti del momento senza dover leggere interi articoli. Cliccando sulla notizia, si potrà visualizzare un riassunto di quanto scritto dai media, accompagnato dai post di maggior rilevanza sull’argomento.

La peculiarità di X Stories risiede nel metodo utilizzato per generare i riassunti. Come svelato da Elon Musk a Alex Kantrowitz, giornalista tech, Grok non si baserà sul testo degli articoli, ma esclusivamente sui post social. Una scelta che differenzia nettamente X Stories da altri servizi di riassunti basati sull’intelligenza artificiale, ma che potrebbe risultare controversa.

X Stories: le preoccupazioni di giornalisti ed editori

La nuova funzione potrebbe infatti diminuire il traffico verso i siti di notizie, con gli utenti che si accontentano dei riassunti forniti dal chatbot. Inoltre, sorge il dubbio che Grok non riesca a distinguere correttamente tra news vere e fake news, alimentando il problema della disinformazione.

Per il momento, la funzione è in fase di test su web e iOS. Il social attende il feedback degli utenti per capire come migliorare il servizio. L’obiettivo di Musk è quello di creare un sistema che “stuzzichi la curiosità” dei lettori, spingendoli ad approfondire le notizie leggendo gli articoli originali.

Tuttavia, X Stories solleva interrogativi sul futuro del giornalismo e sull’impatto che l’intelligenza artificiale avrà sulla fruizione dell’informazione. Se da un lato la funzione potrebbe facilitare l’accesso alle notizie e la loro comprensione, dall’altro potrebbe rappresentare una minaccia per l’editoria tradizionale e per la qualità dell’informazione stessa. Solo il tempo dirà se X Stories riuscirà a superare le sfide poste e ad integrarsi nel panorama mediatico in modo costruttivo.