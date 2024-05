The Boys 4: l’analisi del trailer

Se amate i Comic Con forse sapete già che quelli sud americani ormai hanno lanciato la sfida al famosissimo Comic Con di San Diego ed al New York Comic Con; sfida che forse, almeno per i risultati raccolti nell’ultimo anno, hanno persino vinto. Complici gli scioperi di attori e sceneggiatori i Comic Con del nord America nel 2023 hanno subito l’influenza dell’assenza di grandi nomi e di grandi major presenti ai panel, Marvel tra tutte. Ne hanno subito approfittato i Comic Con del sud America. A dicembre il CCXP brasiliano aveva già ospitato panel dedicati a diversi show tra cui House of the Dragon ed il CCXP messicano non si è fatto trovare impreparato. In tre giorni ha ospitato diverse celebrities tra cui il cast di House of the Dragon, Freya Allan per Kingdom of the Planet of the Apes e Tom Ellis ma anche parte del cast di The Boys. La serie firmata Prime Video è stata grande protagonista dell’evento e ne ha approfittato per lanciare il trailer della sua attesissima quarta stagione.

Il trailer di The Boys si è rivelato essere l’evento più interessante del CCXP, l’unico vero nuovo trailer lanciato durante il comic con. Si tratta di un trailer che rivela tanto sulla trama della nuova stagione e anticipa alcune connessioni con Gen V, serie tv spin-off di The Boys. Ecco tutto quello che dovete sapere sul trailer di The Boys 4.

The Boys 4: Siete tutti f*ttut*ssimamente benvenuti!

Finalmente dopo alcune clip e un teaser, oltre a tanti poster, Amazon Prime Video ha distribuito il primo (e probabilmente ultimo) full trailer della quarta stagione di The Boys, ed arrivato il momento di una vera e propria guerra tra eroi. Si avete letto bene, non tra eroi e cattivi perché in The Boys le sfumature sono la cifra stilistica dei personaggi. Potrebbe sembrare fantastico, ma se stavate cercando una via di fuga dai problemi del mondo reale, non la troverete nel nuovi trailer di The Boys 4. The Boys ci ha raccontato con uno sguardo estremo dove sarebbe potuta finire l’America se fosse stata lasciata nelle mani di potenti super umani. Ora? Beh ora ai Super si sono uniti anche i Boys ed il disastro, per coloro che ormai comuni umani non sono più, è dietro l’angolo.

Diamo un’occhiata assieme a cosa nasconde il nuovo trailer della prossima stagione di The Boys, perché di easter eggs e anticipazioni ce ne sono parecchie. Prima di capire dove arriveremo con i nuovi episodi è fondamentale ricordare dove eravamo rimasti.

Billy Butcher (Karl Urban) nel finale di The Boys 3 sta morendo perché non può (o non vuole, il suo stato di tossicodipendente non è attualmente chiaro) smettere di assumere il V24; c’è una guerra culturale in corso, con Starlight (Erin Moriarty) e Homelander (Antony Starr) come volti delle rispettive parti; Singer e Neuman hanno vinto le elezioni e sono ora Presidente e Vice Presidente degli Stati Uniti d’America. E la rivelazione del finale ha lasciato tutti di sasso: Victoria Neuman è una super e forse non crede davvero nei bei ideali che ha utilizzato per vincere la sua campagna per il Campidoglio.

Premesso ciò che forse alcuni di voi non ricordavano, ecco l’analisi full spoiler del trailer di The Boys 4.

L’“ultima” danza di Billy Butcher

Anche se è altamente improbabile che Billy Butcher effettivamente muoia per avvelenamento da V24 alla fine della quarta stagione o in altro modo, ciò che è importante è che lui crede davvero che questo avverrà.

“Ripenso alla mia vita e vedo solo tutti miei casini. E non ho tempo per rimediare. Posso fare una cosa giusta con il tempo che mi rimane ma non posso farcela da solo.“

Il trailer si apre con Butcher che riunisce i Boys per un’ultima corsa, che vede come la sua ultima opportunità per correggere almeno alcuni dei suoi errori e forse salvare il suo giovane figlio Ryan (Cameron Crovetti), o almeno vorrebbe sottrarlo all’influenza di Homelander. Per comprendere alcuni aspetti del trailer ed in particolare il modo di agire di Billy nella quarta stagione della serie, non serve interrogarsi sul come morirà o sul se effettivamente questo accadrà. In primis perché è difficile che ciò avvenga all’interno di quella che non sarà l’ultima stagione della serie ed in secondo luogo perché chi scrive ritiene che il personaggio non ci lascerà solo per qualcosa di semplice come l’avvelenamento da V24. Sarebbe poetico ma crediamo che la sua fine sarà da vero eroe.

Infine, perché ciò che a noi ora interessa è l’introspezione di Butcher. In The Boys 4 Billy dovrà affrontare la propria mortalità e teme di deludere l’amore della sua vita perduto da tempo. Purtroppo la paura di morire pare che possa colpire chiunque, anche Billy Butcher. Tuttavia, non vi dovete aspettare che questi momenti di riflessione ed introspezione del personaggio costituiscano gran parte della quarta stagione. Tutti i personaggi, infatti, tornano subito alle loro vecchie e ormai consolidate peripezie poco brillanti una volta terminata la tranquilla introduzione del trailer.

Il dolce Ryan non ha grande spazio nel trailer ma avrà un ruolo molto importante nella quarta stagione della serie tv. Lui e Sam di Gen V (e sulle connessione con la serie spin-off di The Boys faremo un approfondimento tra poco) rappresentano alla perfezione quanto è facile radicalizzare negativamente i giovani ragazzi americani verso la violenza. La speranza è che ne escano entrambi prima di pagare con il loro sangue per le loro scelte poco ponderate e la loro facile influenza. Il trailer di The Boys 4 vede il giovane Ryan, che ora è sotto la custodia di Homelander per scelta del ragazzo stesso, voltare le spalle a Butcher. Nulla di nuovo rispetto a ciò che avevamo già visto ma una conferma che non fa presagire bene. Infatti ciò di cui non eravamo sicuri in precedenza era quanto lontano Homelander sarebbe stato in grado di spingere la vena potenzialmente cruenta di Ryan.

Nel trailer scopriamo che il passo dall’innocenza alla malvagità è davvero breve poiché Ryan sembra usare la sua superforza per scagliare un essere umano contro un muro di mattoni. Tuttavia, almeno, sembra adeguatamente mortificato in seguito. Forse agisce in maniera brutale perché costretto da Homelander e non per suo volere? Oppure agisce in questo modo perché sotto impeto di rabbia e subito dopo si pente di ciò che ha commesso? Nonostante queste nostre considerazioni c’è sempre la possibilità che il trailer sia stato tagliato appositamente per ingannarci. Ryan che commette un omicidio precoce potrebbe essere lo schiaffo in faccia di cui ha bisogno per rendersi conto che non è interessato a patteggiare per la causa del padre biologico Homelander. Oppure sfortunatamente, è altrettanto possibile che questo gesto diventi il suo punto di non ritorno.

Homelander e la connessione con Gen V

In apertura di questa analisi vi abbiamo ricordato di Gen V, la serie spin-off di The Boys che ha fatto il suo grandioso debutto nel catalogo di Prime Video lo scorso anno. Lo show è è ambientato principalmente all’interno della Godolkin University, un college esclusivo per supereroi, dove gli studenti si addestrano per diventare una nuova generazione di Super e sostituire un giorno qualcuno dei Sette.

Noi eravamo abbastanza certi che Cate Dunlap (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann) di Gen V sarebbero apparsi nella quarta stagione di The Boys, dato che è stato Homelander a portarli fuori di prigione dopo aver raso al suolo il campus Godolkin nel finale di Gen V. Ciò che ancora non riusciamo a capire nemmeno grazie al trailer è quali saranno i loro ruoli in tutto questo sfacelo. Li vediamo di sfuggita alla Vought Tower, ma è Firecracker (Valerie Curry) che sembra guidare la guerra su Starlight, non Cate. Firecracker, insieme a Sister Sage (Susan Heyward), sono due nuove aggiunte alla squadra della Vought in questa stagione. Non conosciamo ancora i loro poteri ma non abbiamo dubbi sul fatto che saranno letali. Ad ogni modo, considerando questi due nuovi ingressi nella squadra dei Setti possiamo dedurre che Cate e Sam non siano ancora stati promossi allo status di membri ufficiali del team dei “grandi”.

Black Noir pare resuscitato dal mondo dei morti. Se vi ricordate nel finale di The Boys 3 è stato Patriota a ucciderlo poiché Black Noir era sempre stato a conoscenza del fatto che Soldier Boy fosse il padre biologico di Homelander ma non glielo ha mai rivelato. Sappiamo che il volto sotto alla maschera è davvero morto ma quello che vedremo sarà un nuovo personaggio con una diversa identità, anche se in realtà dentro alla tutta ci sarà sempre Nathan Mitchell. A conferma di ciò che via abbiamo appena raccontato interviene Eric Kripke (show runner della serie) che ha dichiarato:

“Avremo Nathan che interpreta un personaggio davvero interessante ed esilarante che indossa la tuta nella prossima stagione. Perché un personaggio che è completamente silenzioso e con una maschera nera può sempre essere rifuso”.

Tra politica e disordini: la guerra entra nel vivo

Se pensavate che il commento satirico e politico di The Boys fosse opportuno e sagace prima, ora dovrete allacciare le cinture. Nel corso della quarta stagione della serie ci aspetta un viaggio accidentato! The Boys 4 si prospetta pregno di scontri politici che non si concludono proprio nella maniera più pacifica possibile.

Il full trailer presenta varie scene di disordini, guerra e tanti, forse troppi schizzi di sangue. Le due parti della contesa sono capitanate da Homelanders e Starlighters, con Homelander che rimane esattamente l’allegoria di un dittatore all’intero dello show e Starlight che finisce involontariamente come il volto di tutti coloro che si oppongono al fascismo di Homelander.

Homelander ha smesso di essere un membro dei Sette rilegato solo all’“essere una celebrità” ma senza alcuna possibilità di agire nel concreto. Per lui ora è giunto il tempo di agire e di prendere il posto che gli spetta di diritto. La Vought ha perso il controllo sui suoi Super e l’unica cosa che si frappone tra i Sette e la gente comune è un piccolo gruppo di ragazzi guidati da Billy Butcher, i The Boys.

In tutto ciò che ruolo avranno gli umani? È lecito ritenere che nel corso della quarta stagione vedremo molte vittime umane, inconsapevoli spettatori di una causa che non vuole quasi mai il loro bene. Chissà però che un umano non possa anche avere un ruolo rilevante e di primo piano. Interessante anche la contrapposizone tra la violenza come strumento di potere utilizzato dai seguaci di Homelander e l’umanità come qualità per essere migliori, sostenuta da Hughie e Starlight.

Di certo non è più umana Victoria Neuman. La Neuman ha fregato tutti nel corso della terza stagione, anche non spettatori che fino all’ultimo la credevamo l’unica davvero “buona ed umana” della serie. No, anche la Neuman è una Super e in The Boys 4 sembra essere ancora in possesso di un virus che può sradicare chiunque abbia il Composto V nei propri sistemi. Ciò che il Vice Presidente intende farne, non lo sappiamo, ma la vera domanda è: riuscirà a mantenere la sua copertura prima che i Boys buttino giù la sua porta e cerchino di rubare la “cura”? Le implicazioni del rilascio di un virus in grado di uccide i Super sono di vasta portata e piuttosto complicate, un fatto che il trailer riconosce nel momento in cui Starlight sottolinea la disperazione di Billy. Billy sembra abbastanza convinto del suo piano ma scatenare il contagio nella sua forma attuale non ucciderebbe solo i nemici di Butcher ma anche Ryan, Starlight, la figlia della Neuman e un sacco di altri spettatori innocenti. Per non parlare della possibilità che possa eliminare anche eventuali fruitori di V24. Butcher si è rassegnato a morire, ma è d’accordo anche a portare con sé Hughie? Ne dubitiamo visto che considera il ragazzo come su figlio e cerca sempre di proteggerlo. Billy potrebbe trovare una soluzione alternativa oppure il suo piano potrebbe fallire in ogni caso, a quel punto sarà l’improvvisazione dell’ultimo minuto l’arma vincente dei Boys, come quasi sempre del resto.

Per scoprire quanto di ciò che abbiamo ipotizzato e analizzato combacia con la sceneggiatura di The Boys 4 non ci resta che attendere il 13 giugno, data in cui debutteranno i primissimi episodi della nuova stagione dello show. Per i restanti occorre attendere il rilascio settimanale. Noi non vediamo l’ora.