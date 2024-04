L’UE non esclude il divieto di TikTok: timore per la privacy dei dati e sicurezza

L’Unione Europea potrebbe prendere in considerazione il divieto di TikTok nell’Unione, secondo quanto affermato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante un dibattito a Maastricht. La dichiarazione giunge in un contesto in cui l’app di condivisione video affronta sfide crescenti in Europa, tra cui indagini per questioni di sicurezza e protezione dei minori. Von der Leyen ha dichiarato che il divieto di TikTok nell’UE “non è escluso”, facendo riferimento ai timori sulla sicurezza e sulla privacy dei dati associati alla piattaforma. Inoltre, ha sottolineato che la Commissione europea è stata la prima istituzione al mondo a vietare TikTok sui dispositivi aziendali, riconoscendo i rischi connessi all’app. Questa posizione arriva mentre il social sta affrontando un’indagine in base al Digital Services Act (DSA) dell’UE per la moderazione dei contenuti e la protezione dei minori. La piattaforma ha già sospeso una funzione che premiava gli utenti per l’interazione con l’app TikTok Lite dopo che la Commissione ha iniziato a investigare sulla questione. Altri candidati presenti al dibattito hanno espresso opinioni diverse su TikTok. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, candidata principale del partito liberale ALDE, ha dichiarato che occorre osservare cosa accade con l’app prima di prendere decisioni definitive. La situazione di TikTok nell’UE rimane incerta, ma la possibilità di un divieto dimostra l’attenzione crescente sulla piattaforma e i suoi effetti sulla sicurezza e sulla privacy degli utenti. Oltre all’indagine basata sul Digital Services Act (DSA, il nuovo regolamento europeo sui servizi digitali), TikTok è stato soggetto a diversi controlli normativi in Europa. Le autorità di vari paesi stanno esaminando le pratiche di privacy di TikTok e la gestione dei dati degli utenti, in particolare per la possibilità che le informazioni degli utenti vengano condivise con il governo cinese. Questo ha portato a un dibattito più ampio sulla necessità di maggiore trasparenza e protezione dei dati. Vari governi europei, inclusa la Commissione europea, hanno vietato TikTok dai dispositivi aziendali dei loro funzionari per motivi di sicurezza. Anche il Parlamento Europeo e altri organismi stanno adottando misure simili. Il confronto su TikTok tra l’UE e la Cina potrebbe anche avere implicazioni per le relazioni diplomatiche tra i due attori globali. L’UE fino a questo momento ha sempre cercato di bilanciare la protezione dei propri cittadini con la necessità di mantenere rapporti commerciali e diplomatici positivi con la Cina. Questi sono solo alcuni degli aspetti che circondano la discussione su TikTok nell’Unione Europea. La situazione è in continua evoluzione e rimane un argomento di interesse per le autorità e i cittadini europei.