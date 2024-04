Uno zoo olandese crea un’“Arca di Noè” per preservare le barriere coralline in via di estinzione

Gli scienziati di tutto il mondo stanno adottando misure drastiche per preservare i coralli, una forma di vita marina in grave pericolo a causa delle pressioni ambientali e antropiche. Tra queste misure, il progetto World Coral Conservatory sta creando riserve di coralli in acquari in Europa per garantire la sopravvivenza di queste specie in caso di estinzione in natura. Il Royal Burgers’ Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi, ha collocato i suoi primi coralli rari nell’acquario noto come Burgers’ Ocean, che contiene 2,1 milioni di litri d’acqua e ospita la più grande barriera corallina vivente d’Europa. Questi coralli rari fanno parte del progetto World Coral Conservatory, un progetto pilota internazionale che collabora con altri musei e acquari in Francia e nel Principato di Monaco. Fondato nel 2022, il World Coral Conservatory non rinchiude questi animali dietro un vetro per sempre, ma spera di mantenerli al sicuro nel tentativo di ripristinare i loro habitat naturali in futuro. Poiché gli acquari partecipanti conoscono l’ubicazione di questi coralli – l’atollo di Aldabra nelle Seychelles (patrimonio mondiale dell’UNESCO) – si spera che queste specie possano tornare nel loro ambiente negli anni a venire. Questa misura estrema per preservare i coralli è necessaria, poiché devono affrontare molte pressioni ambientali e antropiche che ne minacciano la sopravvivenza, tra cui l’inquinamento, lo sviluppo costiero, il dragaggio e la pesca con l’esplosivo (nota anche come fish bombing, è una pratica illegale e distruttiva che viene ancora utilizzata in alcune regioni dell’Asia e dell’Africa. I pescatori lanciano esplosivi nell’acqua per stordire o uccidere il maggior numero possibile di pesci). “Questo progetto sta creando una sorta di riserva di coralli, in modo che, nel caso in cui si estinguano in natura, li avremo ancora negli acquari”, ha dichiarato Nienke Klerks, biologa dello zoo Royal Burgers, in un’intervista alla Reuters.

L’Arca di Noè 3.0

Lo zoo paragona il suo acquario a una sorta di Arca di Noè, progettata per proteggere le specie di fronte a potenziali calamità. Tuttavia, il più insidioso di questi pericoli del XXI secolo è il riscaldamento globale, che provoca l’aumento della temperatura degli oceani. Poiché i gas serra intrappolano il calore irradiato dalla superficie del pianeta, gli oceani assorbono più calore. Ciò è particolarmente vero per la zona eufotica dell’oceano, dove la luce può ancora penetrare nell’acqua. Poiché i coralli hanno bisogno di molta luce, sono limitati a questa zona fortemente influenzata dai cambiamenti climatici, che ne provoca lo sbiancamento. I coralli formano una relazione simbiotica con le alghe, ma quando sono stressati dalle temperature calde, le alghe abbandonano i coralli. Senza la loro principale fonte di cibo, i coralli diventano bianchi, o sbiancano, e diventano più inclini alle malattie. Attualmente il mondo sta vivendo il quarto evento di sbiancamento globale della storia registrata e il secondo nell’ultimo decennio. I coralli impiegano molti anni per riprendersi dallo sbiancamento, quindi due eventi di sbiancamento globale così ravvicinati rappresentano una minaccia per questo incredibile regno sottomarino. Sebbene la conservazione dei coralli in vari acquari e l’impiego di altri metodi per proteggere questi organismi, tra cui la crioconservazione e la riproduzione selettiva, aiutino gli habitat in varie località, esiste un’unica soluzione chiara per salvare le barriere coralline del mondo. “Senza dubbio, l’unica cosa che potrà salvare le barriere coralline del mondo è una rapida riduzione delle emissioni di gas serra.”, ha dichiarato la settimana scorsa a PBS Newshour Julia Baum, biologa e ricercatrice sulle barriere coralline presso l’Università di Victoria in Canada. Le “arche di Noè” per i coralli offrono una speranza temporanea, ma la vera sfida è creare un ambiente in cui questi organismi possano prosperare nuovamente nei loro habitat naturali.