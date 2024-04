Spotify lancia la creazione di Playlist AI: la nuova frontiera della musica personalizzata

Creare playlist personalizzate su Spotify usando istruzioni di testo: la funzione AI è in fase beta per utenti Premium su Android e iOS, inizialmente in AU e UK

Spotify ha introdotto una nuova funzionalità AI che consente agli utenti Premium su Android e iOS di creare playlist personalizzate utilizzando istruzioni di testo. Questa funzione, attualmente in fase beta, offre agli utenti la possibilità di chiedere alla piattaforma di streaming musicale di creare playlist in base a varie indicazioni, tra cui generi musicali, stati d’animo, artisti, decenni, attività e altro ancora.

Accesso alla funzionalità AI Playlist

Per accedere alla nuova funzione di creazione di playlist AI, gli utenti Spotify Premium devono seguire alcuni passaggi semplici:

Selezionare “La tua libreria”. Toccare il pulsante “+” e selezionare “Playlist AI”.

Gli utenti possono inserire manualmente le istruzioni per generare una playlist personalizzata o scegliere tra le istruzioni suggerite.

Creazione di Playlist Personalizzate

Dopo aver inserito le istruzioni, gli utenti possono visualizzare l’anteprima della playlist e rimuovere le tracce indesiderate. Una volta soddisfatti dei brani selezionati, possono toccare “Crea” per salvare la playlist nella propria libreria. Secondo Spotify, per generare una playlist AI, gli utenti possono indicare qualsiasi cosa nei loro messaggi di testo (luoghi, animali, attività, film, colori, emoji, ecc.). Spotify sottolinea che le playlist AI più efficaci sono quelle generate con una combinazione di generi, stati d’animo, artisti o decenni. Gli utenti possono anche rigenerare e perfezionare la playlist utilizzando comandi come “meno ottimista” o “più pop” per adattarla ulteriormente ai propri gusti musicali.

Limitazioni della Funzionalità AI

Nonostante la versatilità della funzione, l’intelligenza artificiale di Spotify non può produrre playlist basate su suggerimenti non musicali, come eventi o marchi specifici.

Disponibilità

La funzionalità AI playlist di Spotify è attualmente disponibile solo per gli utenti in Australia e nel Regno Unito, ma sarà estesa ad altri paesi nei prossimi mesi. Con questa nuova funzione, Spotify continua a sfruttare l’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza musicale personalizzata e innovativa ai suoi utenti Premium.