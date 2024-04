Gli scienziati puntano Venere per la ricerca di vita aliena

La nuova ricerca dell’Università della California Riverside, illustra le somiglianze e le differenze tra la Terra e Venere, sottolinea l’importanza di comprendere le condizioni atmosferiche e geologiche di Venere e spiega le prossime missioni della NASA volte a ottenere informazioni.

Simile alla Terra, ma incapace di sostenere la vita

Nonostante le temperature superficiali abbastanza calde da fondere il piombo, i vulcani che sprigionano lava e le nuvole gonfie di acido solforico, l’inabitabile Venere offre molti spunti sul potenziale di vita su altri pianeti, sostiene il nuovo studio. “Spesso presumiamo che la Terra sia il modello di abitabilità, ma se consideriamo questo pianeta in modo isolato, non sappiamo dove siano i confini e i limiti“, ha dichiarato Stephen Kane, astrofisico della UC Riverside e primo autore del lavoro. Pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, il documento raccoglie molte delle informazioni conosciute sulla Terra e su Venere. Descrive inoltre Venere come un punto di riferimento da cui gli scienziati possono capire meglio le condizioni che precludono la vita sui pianeti intorno ad altre stelle. Pur avendo un’atmosfera simile a quella di una pentola a pressione che appiattirebbe all’istante un essere umano, la Terra e Venere presentano alcune somiglianze. Hanno più o meno la stessa massa e lo stesso raggio. Data la vicinanza a questo pianeta, è naturale chiedersi perché la Terra si sia sviluppata in modo così diverso.

Teorie sullo sviluppo di Venere

Molti scienziati ritengono che il flusso di insolazione, ovvero la quantità di energia che Venere riceve dal sole, abbia causato una situazione di effetto serra che ha rovinato il pianeta. “Se si considera l’energia solare ricevuta dalla Terra al 100%, Venere ne raccoglie il 191%. Molte persone pensano che questo sia il motivo per cui Venere si è rivelato diverso“, ha detto Kane. “Ma aspettate un attimo. Venere non ha la luna, che è ciò che dà alla Terra cose come le maree oceaniche e ha influenzato la quantità di acqua qui“. Oltre ad alcune delle differenze note, altre missioni della NASA su Venere aiuterebbero a chiarire alcune incognite. Gli scienziati non conoscono le dimensioni del suo nucleo, come sia arrivato al suo attuale tasso di rotazione relativamente lento, come sia cambiato il suo campo magnetico nel corso del tempo o qualcosa sulla chimica dell’atmosfera inferiore. “Venere non ha un campo magnetico rilevabile. Questo potrebbe essere legato alle dimensioni del suo nucleo“, ha detto Kane. “Le dimensioni del nucleo ci danno anche informazioni su come un pianeta si raffredda. La Terra ha un mantello che fa circolare il calore dal suo nucleo. Non sappiamo cosa succede all’interno di Venere“.

Il ruolo del vulcanismo e dell’atmosfera

L’interno di un pianeta terrestre influenza anche la sua atmosfera. È il caso della Terra, dove la nostra atmosfera è in gran parte il risultato del degassamento vulcanico. La NASA ha in programma due missioni su Venere per la fine di questo decennio e Kane sta collaborando a entrambe. La missione DAVINCI sonderà l’atmosfera piena di acidi per misurare i gas nobili e altri elementi chimici. “DAVINCI misurerà l’atmosfera da cima a fondo. Questo ci aiuterà davvero a costruire nuovi modelli climatici e a prevedere questo tipo di atmosfere altrove, anche sulla Terra, dato che continuiamo ad aumentare la quantità di CO2“, ha detto Kane. La missione VERITAS, guidata dal Jet Propulsion Laboratory della NASA, non atterrerà sulla superficie, ma consentirà agli scienziati di creare ricostruzioni dettagliate del paesaggio in 3D, rivelando se il pianeta ha una tettonica a placche o vulcani attivi. “Attualmente le nostre mappe del pianeta sono molto incomplete. È molto diverso capire quanto sia attiva la superficie rispetto a come possa essere cambiata nel tempo. Abbiamo bisogno di entrambi i tipi di informazioni”, ha detto Kane.

Implicazioni per la ricerca sugli esopianeti e per il futuro della Terra

Il documento auspica missioni come queste su Venere per due motivi principali. Uno è la possibilità, con dati migliori, di utilizzare Venere per garantire che le deduzioni sulla vita su pianeti più lontani siano corrette, migliorando così la capacità di identificare mondi abitabili al di là del nostro sistema solare. Inoltre, la ricerca su Venere potrebbe aiutare a prevedere il destino a lungo termine della Terra, fornendo informazioni su come un pianeta simile possa evolversi in condizioni estreme e ostili alla vita. Questo tipo di comprensione può guidarci nello sviluppo di strategie per mitigare i rischi futuri legati ai cambiamenti climatici e alle trasformazioni geologiche sulla Terra.