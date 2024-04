MG3, la scelta ibrida più conveniente sul mercato

Tra le tante offerte di auto ibride attualmente sul mercato, la MG3 Hybrid+ è senza dubbio una delle più interessanti per svariati motivi, tra cui il prezzo.

Nel settore automobilistico attuale, caratterizzato da prezzi in costante aumento, la MG3 Hybrid+ sta diventando una scelta interessante per tutti coloro che vorrebbero un’auto ibrida accessibile e spaziosa. La compatta cinese, infatti, offre un connubio convincente di efficienza, comfort e tecnologia a un prezzo davvero competitivo.

L’auto ibrida vanta un design moderno e accattivante, con linee filanti e un look sportivo. All’interno, l’abitacolo è spazioso e ben rifinito, con materiali di buona qualità e un’ampia dotazione di comfort e tecnologia.

Il suo vero punto di forza è il powertrain ibrido, che combina un motore benzina da 1.5 litri con un motore elettrico da 136 cavalli. La batteria da 1,83 kWh, capiente per la sua categoria, permette di guidare in modalità solo elettrica fino a 50 km/h e in modalità ibrida fino a 80 km/h.

MG3: un’auto completa a un prezzo accessibile

Oltre all’efficienza del suo powertrain, l’ibrida offre una guida piacevole e sicura, grazie a sospensioni efficaci e a un cambio automatico a 3 velocità. La dotazione di serie è completa e include, tra gli altri, due schermi a colori (uno per l’infotainment e uno per la strumentazione), sistemi di assistenza alla guida e connettività avanzata.

Il prezzo parte da 19.990 euro, un vero affare considerando le sue caratteristiche e le sue prestazioni. A questo prezzo va poi sottratto l’incentivo statale di 3.500 euro, che rende questa auto la full hybrid più economica attualmente sul mercato.

Con il suo design moderno, il suo powertrain efficiente, la sua dotazione completa e il suo prezzo accessibile, la MG3 Hybrid+ potrebbe essere una scelta azzeccata, visto il prezzo accessibile e l’incentivo statale.

Convenienza, efficienza e piacere di guida pongono quest’auto in una posizione di eccellenza nel mercato automobilistico. Chiunque stia attualmente cercando una nuova auto ibrida, adesso sanno dove indirizzare la propria attenzione.