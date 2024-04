Cannone elettromagnetico: la Cina vuole costruirlo per lanciare i razzi nello spazio

Progetto molto ambizioso da parte della Cina: un cannone elettromagnetico per lanciare razzi nello spazio. Scopriamo vantaggi e sfide.

La Cina è al lavoro su un’ambiziosa tecnologia che potrebbe rivoluzionare il modo in cui vengono lanciati i razzi nello spazio: un cannone elettromagnetico.

L’idea non è nuova: già nel 1865, Jules Verne nel suo romanzo “Dalla Terra alla Luna” immaginava un gigantesco cannone, il Columbiad, per lanciare un proiettile sul satellite. Ora, la Cina vuole trasformare questa fantasia in realtà, utilizzando un cannone a rotaia azionato dall’elettromagnetismo.

Chiamato Tengyun, sfrutta la forza dei magneti e della corrente elettrica per accelerare un proiettile fino a velocità supersoniche. Il proiettile, che può trasportare un piccolo satellite o un altro tipo di carico, verrebbe quindi lanciato in orbita terrestre.

Cannone elettromagnetico: vantaggi e sfide

L’utilizzo di uno strumento del genere per il lancio di razzi presenta diversi potenziali vantaggi:

Riduzione dei costi: il costo del lancio di un razzo tradizionale è molto elevato, principalmente a causa del carburante necessario. Questo metodo potrebbe ridurre di molto questi costi, utilizzando molta meno energia.

Maggiore frequenza di lancio: potrebbe essere utilizzato per lanciare razzi con maggiore frequenza rispetto ai metodi tradizionali, accelerando i programmi di esplorazione spaziale e la messa in orbita di satelliti.

Tuttavia, ci sono anche alcune sfide da affrontare, tra cui lo sviluppo tecnologico. La tecnologia è ancora in fase di sviluppo e occorrerà del tempo per perfezionarla e renderla affidabile per il lancio di razzi spaziali.

Inoltre, ci potrebbero essere anche problemi di sicurezza. Il lancio di un proiettile con un sistema del genere comporta rischi seri, sia per la potenziale esplosione del proiettile stesso che per i detriti che potrebbero generarsi.

Il cannone elettromagnetico cinese rappresenta senza dubbio un’idea ambiziosa e innovativa per il futuro dei lanci spaziali. Se la tecnologia verrà sviluppata con successo, potrebbe rivoluzionare il modo in cui viene esplorato lo spazio e vengono messi in orbita i satelliti. Tuttavia, ci sono ancora sfide da affrontare prima che questa tecnologia possa essere utilizzata su larga scala.