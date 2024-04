Android 15 Beta 1: tutte le novità della versione in anteprima da scaricare

Android 15 Beta 1 è adesso disponibile per il download soltanto per gli smartphone e tablet Pixel compatibili. Scopriamo la procedura.

Android 15 Beta 1 è approdato sugli smartphone e tablet Pixel compatibili, portando con sé un bagaglio di novità interessanti. Vediamo insieme le più importanti, ricordando che questa versione è ancora in fase di sviluppo e potrebbe presentare dei bug:

App a tutto schermo: tutte le app verranno automaticamente visualizzate a tutto schermo, con la barra di navigazione trasparente e la barra di stato che si adatta ai colori del contenuto sottostante.

tutte le app verranno automaticamente visualizzate a tutto schermo, con la e la barra di stato che si adatta ai colori del contenuto sottostante. Archiviazione delle app: Una nuova funzione permette di archiviare le app a livello di sistema operativo, liberando spazio di archiviazione e potendole ripristinare in qualsiasi momento.

Una nuova funzione permette di archiviare le app a livello di sistema operativo, liberando e potendole ripristinare in qualsiasi momento. Wallet predefinito: gli utenti potranno finalmente scegliere la propria app wallet preferita da impostare come predefinita per i pagamenti NFC .

gli utenti potranno finalmente scegliere la propria app wallet preferita da impostare come predefinita per i . Supporto per display Braille: TalkBack supporterà i display Braille connessi tramite USB o Bluetooth, migliorando l’accessibilità per gli utenti non vedenti.

supporterà i display Braille connessi tramite USB o Bluetooth, migliorando l’accessibilità per gli utenti non vedenti. Crittografia end-to-end: un’API dedicata agli sviluppatori faciliterà l’implementazione della crittografia end-to-end all’interno delle app.

Come installare Android 15 Beta 1

Ci sarà anche un maggiore controllo sulle app in background, grazie all’introduzione nel sistema operativo di nuove limitazioni per impedire alle applicazioni di disturbare l’utente o di portare altre app in primo piano senza permesso.

Ma come installare il sistema operativo nel proprio dispositivo Pixel? La prima cosa fa fare è iscriversi al programma Android Beta e seguire le istruzioni sul sito web di Google. L’aggiornamento verrà inviato automaticamente via OTA nelle ore successive.

Android 15 Beta 1 rappresenta un passo importante verso il rilascio stabile della nuova versione del sistema operativo di Google, previsto per il terzo trimestre del 2024. Le novità introdotte sono interessanti e promettono di migliorare l’esperienza utente sotto diversi aspetti.

Come sempre, si consiglia di installare la beta solo su dispositivi secondari, in quanto potrebbero verificarsi bug o malfunzionamenti. Ricordiamo nuovamente che il nuovo sistema operativo è disponibile solo per gli smartphone e tablet Pixel.