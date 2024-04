Transformers: annunciato il film crossover con G.I. Joe

Dopo che era stata mostrata una scena post-credits in Transformers – Il Risveglio che anticipava il crossover con G.I. Joe, ora è ufficiale lo sviluppo del live-action.

Così due delle più grandi proprietà di Hasbro si uniranno per un’unica produzione. A produrre il lungometraggio ci saranno Steven Spielberg, Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay. Nel progetto saranno coinvolti anche Mark Vahradian, Tom DeSanto e Don Murphy.

Lo stesso Di Bonaventura aveva dichiarato sul crossover:

Di questa possibilità ne parliamo praticamente dall’inizio del franchise, e siamo da sempre entusiasti all’idea. Ma una cosa del genere dev’essere creata in una certa maniera, altrimenti apparirebbe solo come un modo per fare dei soldi. Abbiamo perciò voluto creare il personaggio interpretato da Anthony Ramos.

Nel finale dell’ultimo film sui Transformers si vedeva apparire il personaggio di Anthony Ramos, che era stato reclutato per un gruppo militare segreto chiamato G.I. Joe.

Fino ad ora le due proprietà intellettuali sono state sviluppate come franchise diversi. Attraverso i Transformers sono stati realizzati ben sette lungometraggi, mentre con G.I. Joe sono stati fatti due film usciti tra il 2009 ed il 2013.

Ma il franchise dei Transformers non si sta fermando qui, considerando che è in sviluppo un film d’animazione dal titolo Transformers One, che farà da storia d’origine per Optimus Prime e Megatron.