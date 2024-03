Banditi di Crocevia Tonante: scopriamo la nuova espansione di Magic

Abbiamo avuto modo di vedere nel dettaglio la nuova espansione in arrivo di Magic, Banditi di Crocevia Tonante: ecco tutti i dettagli.

Che Magic stia esplorando nuove idee e proposte è senza dubbio visibile, soprattutto considerati i set di Mondi Altrove, ma non ci aspettavamo di certo di finire all’interno di un western così strano e intrigante come quello di Banditi di Crocevia Tonante. Grazie quindi al multiverso, e a ciò che è successo dopo la Marcia delle Macchine, eccoci approdare a Banditi di Crocevia Tonante, la nuova espansione di Magic The Gathering.

Le nuove meccaniche

Banditi di Crocevia Tonante introduce una serie di nuove meccaniche e parole chiave che arricchiscono il gioco e riflettono il tema criminale dell’espansione. Vediamole insieme:

Fuorilegge : la parola chiave “Fuorilegge” raggruppa diverse tipologie di creature, inclusi Assassini, Mercenari, Pirati, Rogue e Stregoni. Questo significa che quando una carta menziona “se controlli un fuorilegge…”, si riferisce a una creatura appartenente a una di queste categorie.

: la parola chiave “Fuorilegge” raggruppa diverse tipologie di creature, inclusi Assassini, Mercenari, Pirati, Rogue e Stregoni. Questo significa che quando una carta menziona “se controlli un fuorilegge…”, si riferisce a una creatura appartenente a una di queste categorie. Commettere un Crimine : la meccanica del “Crimine” si attiva quando si compiono azioni criminali durante il gioco. Queste azioni includono danneggiare i permanenti avversari o interagire con le loro carte nel cimitero attraverso magie o abilità. Le carte con la meccanica del “Crimine” offrono abilità secondarie o ricompense aggiuntive quando si verifica un crimine.

: la meccanica del “Crimine” si attiva quando si compiono azioni criminali durante il gioco. Queste azioni includono danneggiare i permanenti avversari o interagire con le loro carte nel cimitero attraverso magie o abilità. Le carte con la meccanica del “Crimine” offrono abilità secondarie o ricompense aggiuntive quando si verifica un crimine. Frenesia : “Frenesia” è una meccanica che amplia le opzioni delle carte che permettono di scegliere tra degli effetti. Le carte con “Frenesia” offrono diverse opzioni affiancate da un simbolo +, ciascuna con un costo di mana differente. Durante il loro utilizzo, i giocatori possono scegliere una o più opzioni disponibili, consentendo loro di adattare la loro strategia in base alle esigenze della situazione di gioco.

: “Frenesia” è una meccanica che amplia le opzioni delle carte che permettono di scegliere tra degli effetti. Le carte con “Frenesia” offrono diverse opzioni affiancate da un simbolo +, ciascuna con un costo di mana differente. Durante il loro utilizzo, i giocatori possono scegliere una o più opzioni disponibili, consentendo loro di adattare la loro strategia in base alle esigenze della situazione di gioco. Tramare : la meccanica “Tramare” consente ai giocatori di giocare carte dall’esilio in un turno successivo senza pagarne il costo. Durante il proprio turno, un giocatore può pagare il costo di “Tramare” di una carta dalla propria mano e metterla nell’esilio. Successivamente, in un turno futuro, il giocatore può lanciare quella carta come se fosse una stregoneria, senza dover pagare nuovamente il suo costo di mana.

: la meccanica “Tramare” consente ai giocatori di giocare carte dall’esilio in un turno successivo senza pagarne il costo. Durante il proprio turno, un giocatore può pagare il costo di “Tramare” di una carta dalla propria mano e metterla nell’esilio. Successivamente, in un turno futuro, il giocatore può lanciare quella carta come se fosse una stregoneria, senza dover pagare nuovamente il suo costo di mana. Cavalcatura: le creature “cavalcatura” sono un nuovo tipo di creatura introdotto in Banditi di Crocevia Tonante. Queste creature possono essere sellate, cioè tappate per attivare un’abilità unica della carta. Per sellare una cavalcatura, è necessario tappare un’altra creatura con forza pari o superiore a un certo valore specificato sulla carta. Sellare una cavalcatura attiva l’abilità speciale associata a quella carta, fornendo al giocatore un vantaggio o un’opportunità strategica durante la partita.

La dinamica delle taglie introduce infine un intrigante minigioco nel contesto del Commander, dove i giocatori si impegnano a catturare personaggi interessanti per reclamare ricompense. Con nomi come Lyssa, Collezionista Sterling, Miron Tillas Jr. e Il Forestiero, le carte taglia aggiungono un elemento di sfida e divertimento alla partita. Ogni giocatore condivide un mazzo taglie composto da una selezione di carte, e le taglie iniziano a essere offerte dal terzo turno del giocatore iniziale. Le condizioni per catturare una taglia e reclamare la ricompensa sono specificate su ciascuna carta, con quattro livelli di ricompensa che vanno dal livello base fino alla massima ricompensa al livello 4.

L’estetica delle carte

Vediamo ora insieme le carte, comprese le alternate e le novità.

Terre Base

Terre Doppie

Personaggi Leggendari

Wanted Poster

Breaking News

L’espansione Banditi di Crocevia Tonante arriverà il 12 aprile per gli eventi prerelease, mentre uscirà in vendita il 19 aprile (ma sarà giocabile su MTG Arena dal 16 aprile). In vendita troveremo i pacchetti Buste di Gioco, i Collector Booster, i Commander Deck e il Bundle con 9 buste di gioco, 30 terre e accessori.