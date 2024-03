Threads apporta delle novità: nasce la sezione Trending Now

Arriva una sezione tutta nuova per Threads, che si rinnova in vista di un mercato sempre più concorrenziale. Ricordiamo che la piattaforma social ideata da Meta propone ai suoi utenti un servizio dedicato al microblogging, con la possibilità di condividere testi, foto e video e di interagire con altri utenti attraverso “mi piace” e risposte. Per questi motivi, il suo diretto competitor è X (in precedenza noto come Twitter), il social network di proprietà di Elon Musk.

La nuova sezione prende il nome di Trending Now, e avrà l’obiettivo di mettere in evidenza i contenuti più popolari che vengono condivisi tra gli iscritti. La sezione è stata presentata da Adam Mosseri, a capo di Instagram, di cui Threads fa parte. Si tratta di una vera e propria innovazione, che accresce l’appeal di questo social, e che potrebbe quindi renderlo il preferito da parte di tanti fruitori dei social media.

Viene dunque facilitato l’accesso a tutti i contenuti più popolari nel determinato periodo di utilizzo dell’app. Un aggiornamento che guarda al futuro, e che permette agli utenti di tenersi sempre informati sulle ultime tendenze, sulle novità e sui contenuti più attuali.

Trending Now è una sezione integrata nel feed dell’app Threads. Adam Mosseri spiega che al momento la sezione in questione è in fase di distribuzione e disponibile via server per tutti gli utenti che risiedono negli Stati Uniti. Attendiamo l’arrivo della sezione Trending Now anche in Europa, in modo da testare la sua funzionalità. Occorrerà anche capire quali saranno le prossime mosse che saranno attuate da questo canale social.