Venom 3: rivelati nuova data d’uscita e titolo del film

Gli appassionati Marvel possono sapere da oggi quale sarà la data definitiva dell’uscita al cinema di Venom 3, oltre che il titolo del lungometraggio. Il terzo capitolo della saga s’intitolerà Venom: The Last Dance. L’uscita è prevista per il 25 ottobre di quest’anno.

Inizialmente era prevista una distribuzione al cinema per l’8 novembre, che è stata, però, anticipata. Il titolo fa riferimento alla chiusura della trilogia sul personaggio, e, forse, anche dello spider-verso della Sony, che sta mettendo in fila un flop dopo l’altro, considerando gli insuccessi di Morbius e Madame Web.

Ma il titolo su Venom fino ad ora ha retto molto bene in sala, al punto che il primo film ha incassato 856 milioni di dollari, mentre il secondo, che ha introdotto anche Carnage, ne ha guadagnati 506.

Il terzo capitolo della saga di Venom vedrà Tom Hardy come protagonista nei panni del simbionte, affiancato da Juno Temple, Chiwetel Ejiofor ed Clark Backo.

Alla regia del progetto è stata chiamata Kelly Marcel, che farà il suo debutto in assoluto come filmmaker. La Marcel ha sviluppato anche la sceneggiatura, che è stata realizzata proprio in collaborazione con Tom Hardy. I produttori del film sono Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal, Hutch Parker, Marcel e Hardy.