Star Wars Unlimited, la Forza scende sul campo di battaglia

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, si sentiva la necessità di portare una volta per tutte Star Wars nel mondo dei Giochi di Carte Collezionabili. Per questo Fantasy Flight ha pubblicato – in Italia edito da Asmodee – Star Wars Unlimited, un gioco che prende la mitologia delle Guerre Stellari per trasporla all’interno di un sistema capace di proporre un’esperienza il quanto più vicina a ciò che si è visto a schermo. Abbiamo avuto modo di provare il gioco, partendo dai mazzi Starter e sbustando qualche pacchetto, ed ecco le nostre impressioni.

Non i classici turni di gioco

Partiamo dalle due grandi differenze rispetto ai classici giochi di carte: ogni giocatore avrà un mazzo, composto da minimo 50 carte, una base e un leader. La base definirà i punti vita del giocatore, dando anche eventuali azioni extra, e un colore del mazzo, mentre il leader ne definirà altri due. Tutte le carte nel mazzo che giocheremo di altri colori, richiederanno un costo aggiuntivo, quindi la parte di deck building diventa fondamentale, da fare con cura.

I turni di gioco, invece, non saranno i classici turni dove, alla conclusione di un giocatore parte l’altro: al contrario, nel turno ci saranno delle azioni da fare, ma ogni azione verrà fatta alternandosi con l’avversario. Per esempio, se voi giocate una carta, poi l’avversario potrà fare un’azione, poi tornerà di nuovo a voi e via discorrendo. Il turno finirà quando entrambi i giocatori avranno passato. Tra le azioni disponibili, avrete anche quella di attacco, l’uso di un’abilità o il giocare una carta.

Per il resto, il gioco vi permetterà di pescare carte e di giocare risorse (carte del vostro mazzo che metterete coperte, da poter usare per pagare il costo di giocata), oltre che di fare determinate azioni specifiche, tra cui quella di prendere il segnalino primo giocatore, che vi permetterà nel turno successivo di cominciare per primi ma vi bloccherà completamente ogni altra azione per il resto del turno corrente.

Le carte e come funzionano

Le carte che potremo giocare saranno di vari tipi (tutte con un costo da pagare esaurendo, ovvero tappando, le risorse in base al numero in alto a sinistra): possiamo dividerli per facilità in tre distinte, ovvero Eventi, Unità e Miglioria. Le prime saranno delle carte attivabili una volta giocate, che faranno partire un effetto di qualche tipo, mentre le ultime saranno dei potenziamenti da poter assegnare all’unità.

Parlando invece proprio delle unità, esse saranno di due tipologie, terrestri e spaziale. Queste andranno giocate in campi specifici, rispettivamente alla destra e alla sinistra delle vostre carte leader e base, e di conseguenza potranno interagire (di norma) solo con le carte della relativa zona. Esse poi saranno caratterizzate da due valori, uno rosso che indicherà la potenza, il danno che faranno quando attaccano, e uno in blu che indicherà i PF, ovvero quanti danni può subire.

Tutte le carte, infine, avranno anche delle parole chiave che, spesso, andranno in combo con alcuni effetti: per esempio alcune carte evento del mazzo di Luke Skywalker daranno dei bonus alla Potenza se giocate su Ribelli. Ogni effetto con il relativo simbolo e ogni attacco poi porterà una delle vostre carte ad esaurirsi (ruotandola di 90 gradi), e ogni carte unità giocata entrerà fin da subito in quella posizione. Solo all’inizio del vostro turno, ovvero quando quello precedente sarà finito con entrambi i giocatori che hanno passato, le carte in gioco torneranno pronte e potrete usare di nuovo gli effetti.

Non mancano infine delle parole chiave per degli effetti utili come Sentinella, che non permetterà al nemico di attaccare direttamente la base se prima quella carta non verrà rimossa dal gioco, oppure Recupero, che vi permetterà di togliere dei segnalini danno da altre carte o dalla base stessa. Menzione speciale per l’Unità Leader, la carta orizzontale che avrà un suo effetto ma che, al raggiungimento di un numero di carte risorsa (e ricordiamo che, tolte le prime due, potrete metterne una per turno), potrà entrare in campo e usare la sua potenza per attaccare, come una classica unità.

Per quanto riguarda i colori, nel gioco ce ne sono 6 e classificano lo stile del personaggio o della carta: avremo quindi Vigilanza (blu), Autorità (verde), Offensiva (rosso), Astuzia (giallo), Eroismo (bianco) e Malvagità (nero). Questi Aspetti saranno fondamentali per costruire il mazzo: basterà infatti avere una carta con un aspetto non presente sulla base o sul leader, per trovarsi a dover pagare 2 risorse aggiuntive.

Le Guerre Stellari

Il gameplay di Star Wars: Unlimited è dinamico e coinvolgente, e offre una combinazione unica di strategia e azione. I giocatori possono reclutare leggendari eroi e formidabili villain come Leader, creando mazzi personalizzati per sfidare altri giocatori in epiche battaglie a carte scoperte. Le carte del gioco rappresentano una vasta scelta di personaggi, veicoli, luoghi ed eventi tratti dall’universo di Star Wars. La vera innovazione del gioco risiede nella suddivisione delle carte in due zone di gioco: “terrestre” e “aerea”. Le unità si affrontano esclusivamente in queste zone, rendendo cruciale bilanciare l’uso di entrambe per sorprendere l’avversario: basterà infatti avere un’unità spaziale potente per poter far vergere lo scontro verso la vittoria, persino se l’avversario ha tre unità terrestri più deboli.

Con una sequenza di gioco fluida e dinamica, Star Wars: Unlimited offre un’esperienza coinvolgente e avvincente per giocatori di tutti i livelli di abilità, cercando di raggiungere gli obiettivi della partita mentre si adattano alle mosse dell’avversario e alle mutevoli condizioni di gioco. Star Wars: Unlimited si prefigura come una nuova era per i giochi di carte collezionabili, portando la galassia lontana, lontana direttamente sul tavolo da gioco.