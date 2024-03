Alef Model A: record di preordini negli Stati Uniti per l’auto volante

Alef Model A: è questo il nome dell’auto volante che ha battuto il record di preordini per velivoli, nonostante la produzione non sia ancora iniziata.

L’innovativa Alef Model A sta facendo parlare di sé in tutto il mondo, con un numero di preordini che ha superato ogni aspettativa. La startup californiana Alef Aeronautics ha annunciato un successo senza precedenti, con più di 2.800 preordini per il suo rivoluzionario veicolo volante.

Il prototipo dell’auto ha fatto il suo debutto al Detroit Auto Show lo scorso settembre, lasciando il pubblico a bocca aperta. Questa auto volante a due posti non è solo un sogno futuristico: è una realtà tangibile che promette di trasformare il nostro modo di viaggiare. In volo è in grado di superare i 70 km/h.

Con un design elegante e una tecnologia all’avanguardia, l’Alef Model A si distingue nel panorama dei veicoli eVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing) per la sua capacità di operare sia come auto che come aereo.

La startup si è guadagnata il sostegno di investitori di spicco come Tim Draper, noto per aver creduto in Tesla e SpaceX nelle loro fasi iniziali. Questo supporto ha permesso all’azienda di distinguersi dai concorrenti e di avanzare rapidamente nello sviluppo del suo ambizioso progetto.

Alef Model A: preordine e rilascio

Durante il Mobile World Congress di febbraio di quest’anno, il CEO di Alef Jim Dukhovny ha dichiarato in un’intervista alla CNBC che “la società ha raggiunto poco più di 2.850 preordini”.

Con questo numero notevole, l’auto volante della sua azienda diventa l’aereo più venduto della storia. In altre parole, più di Boeing, Airbus, Joby Aviation e della maggior parte degli eVTOL (veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale) messi insieme.

Il Modello A è attualmente disponibile per il preordine sul sito web di Alef Aeronautics, con due opzioni di preordine disponibili. L’opzione più economica da 150 dollari è per la “coda generale”, mentre coloro che desiderano pagare 1500 dollari per la “coda prioritaria” riceveranno prima le loro auto volanti.

Dukhovny ha dichiarato nella stessa intervista alla CNBC quanto segue: “Ci vorrà ancora del tempo, è ovvio. Se tutto per il verso giusto, faremo le cose in grande, e se abbiamo fondi sufficienti, saranno ancora più in grande”. L’intenzione dell’azienda è avviare la produzione del primo Alef Model A entro la fine del 2025. Alef Aeronautics addebiterà ai clienti $ 300.000 per il Modello A quando sarà disponibile in commercio.

Innovazione e design dell’Alef Model A

L’Alef Model A è progettato per essere utilizzato principalmente su strada, con una velocità massima di 56 km/h, ma non si ferma qui. Una volta in aria, il veicolo può raggiungere un’autonomia di volo di 177 km, rivoluzionando il concetto di mobilità urbana.

Il design futuristico non è solo estetico: la rete che ricopre il veicolo è essenziale per il funzionamento degli otto motori dell’elica, permettendo all’auto volante di decollare verticalmente e poi ruotare su un lato per il volo.

Con un peso di soli 386 kg, il veicolo rientra direttamente nella categoria degli aerei ultraleggeri negli Stati Uniti e in Canada, semplificando le procedure di certificazione e test. La Federal Aviation Administration ha già riconosciuto il potenziale di questo veicolo, concedendo un certificato speciale che permette di procedere con i test.

Il target principale di Alef sono i pendolari delle metropoli, che potrebbero presto dire addio al traffico cittadino. Nonostante le preoccupazioni sulla sicurezza aerea, la startup sta lavorando per garantire che l’Alef Model A sia non solo innovativo, ma anche sicuro.

Mentre questo modello continua a superare le fasi di test nella Silicon Valley, Alef Aeronautics guarda già al futuro. Nello specifico, ci sono già piani di sviluppo per una berlina volante a quattro posti, la Model Z, prevista per il 2035.

Con un prezzo paragonabile a quello di un’auto elettrica o ibrida attuale, questa futuristica auto volante è destinata a diventare un’icona della mobilità degli anni che verranno.