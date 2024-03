Russia e Cina progettano di installare una centrale nucleare sulla Luna entro il 2035

La Russia e la Cina stanno pianificando la costruzione di una centrale nucleare sulla Luna entro la metà del 2030, come ha rivelato il responsabile dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Yuri Borisov. Borisov ha dichiarato che lo sforzo congiunto sarà quello di creare la centrale entro il 2033-2035 come alternativa all’energia solare per fornire elettricità alle basi lunari. In particolare, la tempistica coincide con le ambizioni della Cina di creare una vera e propria base sulla Luna entro il 2035. Secondo il Global Times, entrambe le nazioni hanno anche firmato un accordo nel 2021 per il progetto della Stazione Internazionale di Ricerca Lunare (ILRS), che comprende quasi 20 nazioni e organizzazioni. Il capo della Roscosmos ha detto che la creazione della centrale elettrica sarà effettivamente una sfida, in quanto dovrà essere effettuata in modo autonomo senza la presenza di esseri umani, secondo quanto riportato da diversi media. Le centrali nucleari, pur essendo considerate rischiose a causa degli elementi radioattivi, sono il modo più pulito di generare energia, poiché non richiedono combustibili convenzionali e quindi non generano anidride carbonica e altri gas serra.

La corsa allo spazio che vede contrapposti Stati Uniti e Cina

Entrambe le nazioni hanno annunciato l’intenzione di creare basi lunari sostenibili nel prossimo decennio e di espandersi infine su Marte. Secondo Borisov, gli scienziati russi hanno risolto tutte le sfide tecniche per l’installazione dell’impianto, ma devono ancora capire come raffreddare il reattore nucleare. Sulla Terra sono presenti diversi elementi come acqua, acqua pesante, aria, anidride carbonica, elio, sodio liquido e lega sodio-potassio. Il raffreddamento di un reattore è necessario per evitare una “fusione”, cosa che ha portato al disastro di Chernobyl nel 1986. Secondo un articolo del South China Morning Post, la Cina ha completato il progetto del prototipo del reattore che sarà circa 100 volte più potente di quello della NASA. Il reattore progettato dall’agenzia spaziale americana produrrà 40 kilowatt di potenza che potrebbero alimentare 30 abitazioni per dieci anni. L’idea di una fonte di energia nucleare sulla Luna non è nuova, poiché è stata sviluppata anche dall’Occidente. Nel marzo dell’anno scorso, l’agenzia spaziale britannica ha annunciato di aver concesso un finanziamento di 3,6 milioni di dollari all’azienda automobilistica di lusso Rolls Royce per sviluppare un reattore nucleare per la Luna. Il reattore dovrebbe essere pronto per il lancio nel 2029.

La partnership Cino-russa spaventa gli Stati Uniti

Oltre al duo Cina-Russia, anche gli Stati Uniti e l’Europa stanno progettando di costruire basi lunari e di marcare la loro presenza per primi. All’inizio del 2023, i funzionari statunitensi hanno riconosciuto la crescente abilità della Cina nel settore spaziale e la sua intenzione di far atterrare astronauti sulla Luna e di costruirvi basi già nel corso di questo decennio o forse del prossimo. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha dichiarato che gli Stati Uniti dovrebbero “stare attenti” alle ambizioni lunari della Cina. Nel corso di un’intervista rilasciata a POLITICO nel 2023, Nelson ha dichiarato che la Cina potrebbe monopolizzare alcune aree della Luna per estrarre minerali preziosi e tenere fuori gli Stati Uniti. Il satellite è diventato un focolaio di esplorazione in quanto le nazioni concorrenti, come si dice, vogliono prepararsi per le missioni su Marte. Questo obiettivo si riflette nel programma Artemis della NASA, del valore di 93 miliardi di dollari, che trasformerà la Luna in una tappa per la destinazione finale che sarà Marte. I preziosi minerali presenti sulla Luna, che possono essere estratti per il nostro uso, sono un altro motivo per cui la corsa alla superficie lunare si è intensificata.