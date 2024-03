Il Digital Markets Act è ufficialmente entrato in vigore. Cosa cambierà per gli europei e le big tech

Cambiamenti per i giganti del settore: nuove regole per Apple, Meta, Tik Tok, Google, Amazon, Microsoft e un passo verso equità e concorrenza nel settore digitale

Questa settimana gli europei che scorrono i loro smartphone e computer avranno a disposizione nuove scelte per quanto riguarda i browser e i motori di ricerca predefiniti, dove scaricare le app per iPhone e come vengono utilizzati i loro dati personali online. Si tratta di modifiche previste dal Digital Markets Act (DMA, una serie di regolamenti dell’Unione Europea che sei aziende tecnologiche classificate come “gatekeepers” – Amazon, Apple, Google Alphabet, Meta, Microsoft e ByteDance, proprietaria di TikTok – dovranno iniziare a rispettare. La DMA è l’ultima di una serie di norme che l’Europa ha approvato per limitare il dominio delle grandi aziende tecnologiche. I giganti tecnologici hanno risposto – a volte con riluttanza – cambiando leggermete alcune politiche di commercio di da tempo consolidate, come Apple che ha permesso di installare applicazioni per smartphone al di fuori del suo App Store. Le nuove regole hanno l’obiettivo ampio ma vago di rendere i mercati digitali “più equi” e “più contendibili”.

Ecco come funzionerà il Digital Markets Act

Quali aziende devono seguire le nuove regole?

Nel mirino del DMA finiranno circa 22 servizi, dai sistemi operativi alle app di messaggistica e alle piattaforme di social media, tra cui i servizi di Google come Maps, YouTube, il browser Chrome e il sistema operativo Android, oltre al Marketplace di Amazon e al browser Safari di Apple e iOS. Sono inclusi Facebook, Instagram e WhatsApp di Meta, oltre a Windows e LinkedIn di Microsoft. Le aziende rischiano multe salatissime, fino al 20% del loro fatturato globale annuo, in caso di violazioni ripetute – che potrebbero ammontare a miliardi di dollari – o addirittura la rottura delle loro attività per “violazioni sistematiche”.

Quali effetti avrà a normativa a livello globale?

Il Digital Markets Act è una nuova pietra miliare per l’Unione Europea e i suoi 27 Stati, che da tempo fa da apripista a livello mondiale per la repressione dell’industria tecnologica. Il blocco ha già colpito Google con multe salatissime in casi di antitrust, ha varato regole severe per ripulire i social media e sta introducendo le prime norme mondiali sull’intelligenza artificiale. Ora, paesi come il Giappone, la Gran Bretagna, il Messico, la Corea del Sud, l’Australia, il Brasile e l’India stanno elaborando le proprie versioni di regole simili alla DMA, volte a impedire alle aziende tecnologiche di dominare i mercati digitali. “Stiamo già assistendo a imitazioni in tutto il mondo“, ha dichiarato Bill Echikson, senior fellow del Center for European Policy Analysis, un think tank con sede a Washington. La DMA “diventerà lo standard defacto” per la regolamentazione digitale nel mondo democratico, ha affermato. I funzionari guarderanno a Bruxelles per avere una guida, ha affermato Zach Meyers, vicedirettore del Center for European Reform. “Se funziona, molti Paesi occidentali probabilmente cercheranno di seguire la DMA per evitare la frammentazione e il rischio di adottare un approccio diverso che poi fallisce“, ha affermato.

Come cambierà il download delle app?

In uno dei cambiamenti più importanti, Apple ha dichiarato che permetterà agli utenti europei di iPhone di scaricare applicazioni al di fuori dell’App Store, che viene installato sui dispositivi mobili. L’azienda si è a lungo opposta a una simile mossa, poiché gran parte dei suoi introiti provengono dalla commissione del 30% che addebita per i pagamenti – ad esempio per gli abbonamenti a Disney+ – effettuati tramite le app iOS. Apple ha avvertito che il “sideloading” delle app comporta ulteriori rischi per la sicurezza. Ora, la mela sta tagliando le commissioni che riscuote dagli sviluppatori di app in Europa che scelgono di rimanere all’interno del sistema di elaborazione dei pagamenti dell’azienda. Ma sta aggiungendo una tassa di 50 centesimi di euro per ogni app iOS installata attraverso app store di terze parti, che secondo i critici dissuaderà le molte app gratuite esistenti – i cui sviluppatori attualmente non pagano alcuna tassa – dall’abbandonare la nave.

“Perché dovrebbero scegliere di entrare in un mondo in cui devono pagare una tassa di 50 centesimi per utente?“, ha dichiarato Avery Gardiner, direttore globale della politica di concorrenza di Spotify. “Questi app store alternativi non avranno mai successo, perché mancheranno di un’enorme fetta di applicazioni che dovrebbero essere presenti perché i clienti trovino lo store interessante“. “Questo è assolutamente in contrasto con lo scopo stesso della DMA“, ha aggiunto Gardiner.

Selezione del browser predefinito

I nuovi utenti in Europa avranno la possibilità di selezionare un browser predefinito al momento della configurazione dei dispositivi. Gli utenti Android potranno scegliere quale motore di ricerca utilizzare per impostazione predefinita, mentre gli utenti iPhone potranno scegliere quale browser, diverso da Safari, potranno utilizzare. Gli europei vedranno le schermate di scelta sui loro dispositivi. Microsoft, invece, smetterà di obbligare gli utenti a utilizzare il suo browser Edge. L’idea è quella di evitare che gli utenti siano spinti a utilizzare il browser Safari di Apple o l’applicazione Search di Google.

Come cambieranno le ricerche su internet?

Alcuni risultati di ricerca di Google verranno visualizzati in modo diverso, perché la DMA vieta alle aziende di privilegiare i propri servizi. Così, ad esempio, quando si cercherà un hotel verrà anche visualizzato un “carosello” aggiuntivo di siti di prenotazione come Expedia. Nel frattempo, il pulsante di Google Flights sul display dei risultati di ricerca sarà rimosso e il sito sarà elencato tra i link blu nelle pagine dei risultati di ricerca. Gli utenti avranno anche la possibilità di non essere più profilati per la pubblicità mirata basata sulle loro attività online. Gli utenti di Google potranno scegliere di non condividere più i dati tra i servizi dell’azienda per poterli indirizzare meglio agli annunci pubblicitari.

Social

Meta consentirà agli utenti di separare i propri account Facebook e Instagram in modo che le loro informazioni personali non possano essere combinate per il targeting pubblicitario. La DMA richiede anche che i sistemi di messaggistica siano in grado di lavorare insieme. Meta, che possiede le uniche due app di chat che rientrano nelle regole, dovrebbe presentare una proposta su come gli utenti di Facebook Messenger e WhatsApp possano scambiarsi messaggi di testo, video e immagini.

Facilitare le migrazioni da iPhone ad Android

Apple sta anche lavorando su una soluzione che consentirà ai produttori di sistemi operativi diversi da iOS, come Samsung e Google, di offrire strumenti più user-friendly per trasferire dati da iPhone ai loro dispositivi. Questa funzionalità, prevista per l’autunno 2025 (probabilmente con iOS 18), dovrebbe semplificare l’eventuale passaggio degli utenti da iOS ad Android. A partire dalla fine del 2024, gli utenti Apple nell’UE potranno eliminare Safari dai loro dispositivi e scegliere browser alternativi. Per facilitare questa transizione, Apple sta implementando funzionalità che consentiranno di importare i dati da un browser a un altro sullo stesso dispositivo. Già con iOS 17.4, al primo avvio di Safari, viene chiesto all’utente di impostare il browser di default.