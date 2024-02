Cuffie Philips GO A6219: la soluzione eco-friendly con ricarica solare

Eco-friendly e ricarica a celle solari: queste sono le due caratteristiche principali delle cuffie Philips GO A6219. Andiamo a conoscerle nei dettagli.

Philips espande la sua gamma audio con le cuffie sportive on-ear GO A6219, dotate della tecnologia a celle solari Powerfoyle. Questa tecnologia, già vista nelle cuffie Urbanista e Adidas, consente all’A6219 di caricarsi automaticamente.

Puoi farlo usando sia la luce artificiale interna che la luce solare esterna, con durata della batteria praticamente infinita. Il rilascio fa parte della strategia di Philips indirizzata a soluzioni audio sostenibili dal punto di vista ambientale.

A ciò si accompagna il rilascio di altri due modelli: gli auricolari sportivi open-ear A6709 e le cuffie Bluetooth over-ear H6509.

Cuffie Philips GO A6219: le caratteristiche

Le cuffie Philips GO A6219 sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti sia attenti all’ambiente che appassionati audio. La caratteristica principale è la tecnologia a celle solari Powerfoyle, che utilizza la luce per fornire ricarica continua ed eliminare il consumo di batteria durante l’uso. Offre alle cuffie circa 80 ore di riproduzione, riducendo la necessità di connettersi alla rete.

Gli utenti possono monitorare l’avanzamento della ricarica tramite l’app Philips Headphone. Le celle solari vengono prodotte negli stabilimenti di proprietà di Exeger utilizzando energia rinnovabile al 100%.

Le cuffie Philips GO A6219 sono prodotte con il 35% di plastica riciclata post consumo (PCR). Inoltre, la confezione utilizza cartone riciclato al 90-100% e inchiostro a base di soia, riducendo l’impatto ambientale.

Nonostante queste caratteristiche all’insegna della sostenibilità, l’A6219 non scende a compromessi in termini di prestazioni o comfort. Le cuffie presentano un design leggero e hanno come grado di protezione l’IP55, che le rende resistenti all’acqua, al sudore e alla polvere.

Inoltre, sono confortevoli grazie ai rivestimenti in tessuto morbido per i padiglioni auricolari, che è lavabile e traspirante. Questi rivestimenti sono riempiti di gel per mantenere le orecchie fresche durante l’uso prolungato.

Dal punto di vista della riproduzione audio, le cuffie vantano il profilo “Natural Sound” di Philips, presentato per la prima volta nella gamma Fidelio. L’audio viene riprodotto con driver da 40 mm di nuova concezione e una funzione di potenziamento dinamico e commutabile dei bassi. Le cuffie sono inoltre dotate di un microfono gestito dall’intelligenza artificiale per parlare in modo chiaro e pulito.

Altri due modelli della stessa linea: gli auricolari A6709 e le cuffie H6509

Oltre alle cuffie Philips GO A6219, l’azienda ha anche aggiunto due nuovi modelli alla sua linea: l’A6709 e l’H6509. Ciascuno di questi modelli è dotato di una propria serie di funzionalità progettate per soddisfare le esigenze specifiche dell’utente.

Gli auricolari Philips A6709 sono progettati per l’utente che ama fare sport. Le soluzioni offerte sono una combinazione tra auricolari aperti e tecnologia True Wireless Stereo (TWS).

Questa scelta progettuale consente agli auricolari di mantenere una struttura acustica aperta, consentendo al suono proveniente dall’ambiente di fondersi con l’audio proveniente da esse, mantenendo il condotto uditivo non ostruito.

Tra le altre caratteristiche, la struttura gommata per una maggiore durata, soprattutto durante l’uso attivo, due microfoni dotati di intelligenza artificiale, con funzionalità di cancellazione del rumore per filtrare il quello di fondo, e 28 ore di riproduzione (7 ore dalle cuffie più altre 21 ore dalla custodia di ricarica).

Le cuffie H6509, invece, sono progettate per gli utenti che cercano una connettività affidabile e una batteria di lunga durata. Queste cuffie, come parte della gamma di fascia media di Philips, offrono un design over-ear leggero e sono dotate di nuovi driver da 40 mm, che migliorano la qualità complessiva del suono. Philips è consapevole della tendenza crescente di usare le cuffie per ascoltare la TV a casa, soprattutto per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Tra le altre caratteristiche principali, l’associazione automatica con i nuovi televisori Philips dotati di Titan per l’ascolto wireless Bluetooth, EQ personalizzabile tramite l’app Philips Headphone e durata della batteria di 60 ore.