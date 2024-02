IKEA Kreativ: sbarca in Italia l’app interattiva del colosso svedese

IKEA Kreativ, strumento per la progettazione d’interni, è da oggi disponibile sia sul sito web che all’interno dell’app IKEA. Stefano Mormone, E-commerce Integration Manager di IKEA Italia, ha dichiarato:

Kreativ è progettato per ispirare la creatività dei clienti, consentendo loro di visualizzare in modo realistico l’impatto che i mobili avranno all’interno delle loro abitazioni.

Tutto ciò è reso possibile tramite un’esperienza di progettazione interattiva. Con questo software i clienti possono iniziare subito a immaginare e progettare il proprio spazio in modo innovativo e intuitivo comodamente da casa.

Successivamente, possono decidere liberamente se portare avanti il loro progetto entrando in uno store di IKEA oppure se preferiscono procedere direttamente all’acquisto.

Come nasce IKEA Kreativ

IKEA Kreativ è la perfetta combinazione di decenni di esperienza nell’ambito delle case private da parte dell’azienda. Grazie agli ultimi sviluppi nel campo dell’informatica per lo spazio domestico, sia l’apprendimento automatico che le tecnologie di realtà mista 3D rendono la progettazione più semplice.

Lo sviluppo del software si deve agli specialisti di IA della Silicon Valley, Geomagical Labs, acquisito da Ingka Group nell’aprile 2020. Il facile utilizzo ispira i clienti e sblocca la loro creatività per aiutarli a visualizzare come appariranno, si adatteranno e funzioneranno gli arredi nelle loro case. Tutto questo attraverso un design interattivo molto realistico.

Cosa consente di fare IKEA Kreativ?

IKEA Kreativ offre ai clienti la necessaria sicurezza, la grande capacità e il totale controllo necessari per la creazione di spazi dal design funzionale. L’esperienza generale diventa semplice con un gran risparmio di tempo. Andiamo a vedere cosa possono concretamente fare i clienti con IKEA Kreativ.

Showroom 3D da esplorare

I clienti possono esplorare i prodotti, le combinazioni e le idee di design in una galleria di oltre 50 showroom 3D, disponibili nella nuova pagina Design di IKEA.com. Inoltre possono facilmente sfogliare il catalogo IKEA e provare i prodotti in ambientazioni spaziali realistiche.

In pratica, possono scambiare, spostare, ruotare, impilare e appendere rapidamente i prodotti per selezionare le opzioni perfette.

Creazione dei propri spazi

Attraverso IKEA Kreativ Scene Scanner, integrato nell’app, i clienti possono creare con facilità repliche 3D dei propri spazi realistiche e modificabili, da integrare con i prodotti IKEA.

È possibile anche scattare diverse fotografie di una stanza, che vengono elaborate e assemblate in automatico per creare una replica grandangolare e interattiva dello spazio. Dimensioni e prospettiva diventano in questo modo precise.

I clienti possono anche cancellare i mobili esistenti, posizionare nuovi arredi IKEA, scambiare velocemente le alternative e progettare la stanza ex novo.

Progettazione da qualsiasi luogo

Dopo la progettazione della stanza perfetta, i clienti possono aggiungere i prodotti al carrello, salvare le idee di design sui loro account IKEA in modo da guardarle in seguito. Possono anche condividere le loro idee di design con familiari e amici per qualche consiglio di progettazione consiglio.

Siccome le stanze virtuali vengono archiviate in cloud, la progettazione può avvenire da qualsiasi luogo. I clienti possono anche portare la propria camera in negozio utilizzando l’app mobile di IKEA, in modo da essere più sicuri durante gli acquisti in negozio.

Recensione sull’app

Dopo averla testata, possiamo dire che l’app ci ha colpiti in positivo. La scansione della stanza risultava accurata, e veniva mostrata chiaramente attraverso una foto. I mobili si sono posizionati in modo corretto seguendo le coordinate tridimensionali ottenute tramite la scansione.

Tuttavia, c’è un piccolo inconveniente: i mobili virtuali di IKEA sembrano ignorare i contorni dei loro simili, ma soltanto quelli delle stanze. Ciò vuol dire che, se la dovuta attenzione, potrebbero verificarsi sovrapposizioni tra gli elementi 3D. Dopo aver posizionato i mobili, l’app indica il costo degli elementi inseriti. In questo modo, possono essere aggiunti al carrello.