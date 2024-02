App Store alternativi per iPhone: quali possono essere considerati sicuri

Scaricare le applicazioni per iPhone da App Store alternativi può essere un vantaggio ma anche un potenziale rischio per la sicurezza.

Gli App Store alternativi per iPhone sono una buona opportunità per ottenere applicazioni che magari non possono essere facilmente reperibili nello store ufficiale. Quando si decide di installare applicazioni da fonti non sicure si rischia di incappare in un serio problema di sicurezza informatica.

Quindi è necessario fare attenzione alle fonti usate perché non usando le fonti ufficiali è possibile aumentare il rischio di infezione in modo da minimizzare il rischio presente già nel semplice uso del prodotto informatico. Il rischio aumenta ogni giorno perché sono sempre di più gli store alternativi presenti in rete.

Bisogna prima di tutto cercare di reperire informazioni in modo da appurare se un app store è sicuro. In primo luogo, è necessario scoprire l’attendibilità del sito quindi procedere col determinare la effettiva esistenza degli sviluppatori.

La sicurezza informatica è un problema molto importante e ciò lo si può notare dal fatto che non si può installare in modo nativo applicazioni da “fonti sconosciute” che tradotto significa da app store diverso da quello ufficiale.

Come installare software da app store alternativi per iPhone?

Gli App Store alternativi per iPhone hanno una certa importanza perché di solito si trovano applicazioni difficili da trovare da altre fonti. Le motivazioni a questa tendenza sono molte e possono andare da condizioni economiche più favorevoli per chi pubblica il software fino alla scelta di non volersi affiliare a grandi multinazionali informatiche.

Il problema per coloro che vogliono installare le applicazioni da store non originali, siano essi per Android o iOS, è che il sistema operativo ha delle restrizioni proprio per cercare di evitare l’installazione di applicazioni poco sicure o addirittura dei virus.

Vi sono procedure diverse per riuscire ad installare le applicazioni dagli store alternativi ma iOS vi sono una serie di modalità di installazione:

jailbreack : questa è la procedura più complicata e rischiosa in assoluto poiché c’è il rischio, se l’operazione non viene effettuata da personale esperto, di brickare il dispositivo rendendolo praticamente inutilizzabile;

: questa è la procedura più complicata e rischiosa in assoluto poiché c’è il rischio, se l’operazione non viene effettuata da personale esperto, di brickare il dispositivo rendendolo praticamente inutilizzabile; installazione delle applicazioni dalla memoria di archiviazione: un metodo decisamente più sicuro e facile è inserire le applicazioni dal computer ma per renderlo davvero utile è importante fare in modo da installare le applicazioni da fonti non autorizzate seguendo questo iter: Generali > VPN e gestione dispositivi, questo metodo è valido per iOS 15 mentre è conveniente adoperare quest’altro metodo: Generali > Gestione dispositivo se adoperi il sistema operativo iOS 14 o precedente quindi clicca sul nome dello sviluppatore oppure la mail in modo da completare l’autorizzazione.

Ma vi sono ottime notizie perché iOS 17.4 dovrebbe, è ancora in beta, accettare gli store di terze parti ma solo per il mercato europeo. Questi App Store dovranno comunque registrarsi al sistema Apple ed essere analizzati per appurare che non vi sia del codice maligno.

Quali sono i migliori app store alternativi per iPhone?

Per i motivi citati in precedenza bisogna essere molto cauti quando si decide di procedere con l’installazione di software da app store alternativi ma vi sono alcuni siti che invece possono garantire un buon livello di sicurezza. In questa guida ti proporremo tre esempi molto interessanti per reperire applicazioni iOS:

AppValley: questa proposta ha un buon livello di sicurezza che permette di installare in sicurezza una serie di applicazioni di vario tipo. Non ha un sito web ma deve essere installata l’applicazione;

questa proposta ha un buon livello di sicurezza che permette di installare in sicurezza una serie di applicazioni di vario tipo. Non ha un sito web ma deve essere installata l’applicazione; TweakBox : questo store è focalizzato sulle applicazioni alternative e quelle modificate per massimizzare l’uso del software nel sistema operativo;

: questo store è focalizzato sulle applicazioni alternative e quelle modificate per massimizzare l’uso del software nel sistema operativo; Ipa4ios: anche in questo caso non c’è un sito web ma è fruibile solo tramite una applicazione. È possibile trovare delle versioni modificate di applicazioni già esistenti.

Queste applicazioni possono essere molto interessanti per ottenere software difficilmente reperibile dallo store ufficiale di Apple.