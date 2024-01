Indiana Jones e l’Antico Cerchio: tutto quello che sappiamo sul nuovo gioco di MachineGames

Microsoft ha inaugurato il 2024 con il suo Xbox Developer Direct che ha permesso alla community di Xbox di dare uno sguardo ad una selezione dei titoli più attesi in arrivo prossimamente sulle console verdecrociate. Tra piccole sorprese e annunci inaspettati, l’evento della casa di Redmond ha mostrato molta concretezza sul fronte degli annunci, permettendoci, infine, di vedere in azione anche l’attesissimo Indiana Jones e l’Antico Cerchio.

Il gioco sviluppato da MachineGames è stato, ovviamente, il protagonista assoluto dello show con tanto di trailer esteso che ci ha fornito preziose informazioni per quel che concerne la struttura del gioco e le caratteristiche che andranno ad arricchire questa nuova esperienza dedicata ad Indiana Jones. Facciamo dunque un breve recap su tutto quello che sappiamo su Indiana Jones e l’Antico Cerchio, cercando anche di capire cosa possiamo aspettarci da questa nuova ed interessante nuova avventura dedicata al celebre archeologo.

Il ritorno di Indiana Jones: storia, personaggi e cast

Sono passati ormai più di 15 anni dall’uscita dell’ultimo videogioco dedicato ad Indiana Jones e, nonostante il franchise di Lucsarts abbia riscosso molto successo in passato in termini di adattamenti videoludici, sono stati ben pochi i team che hanno guardato con interesse alla possibilità di un ritorno della saga su console. A farsi carico di questa responsabilità e di quest’onere è stata Bethesda che, partendo da un’idea di Todd Howard, ha scelto di affidare il progetto a MachineGames con l’obiettivo di dare nuova linfa vitale ad un franchise amatissimo ed ancora oggi ricco di possibilità,

Da grande appassionato delle avventure di Indiana Jones, Todd Howard ha spiegato di aver sempre avuto le idee chiare su come avrebbe voluto che fosse questa nuova esperienza dedicata all’archeologo, molto più profonda e sfaccettata rispetto alle avventure prodotte in pasato: “Il prossimo adattamento videoludico di Indiana Jones sarà un mash-up. Un titolo che fa molte cose diverse che avremmo voluto fare in un gioco. Quindi si tratterà di qualcosa di unico“

L’intento di Todd Howard, produttore esecutivo di questa nuova avventura, e dell’intero team a capo del progetto appare dunque chiaro: la nuova avventura di Indiana Jones deve essere un’esperienza in grado di far vivere le gesta del celebre archeologo in modo del tutto nuovo, grazie ad una nuova visione creativa e alla potenzialità delle console di nuova generazione.

Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, il gioco racconterà una storia originale che andrà, però, ad inserirsi perfettamente all’interno dell’universo cinematografico di Indy. Non a caso, il volto del protagonista avrà proprio le fattezze di Harrison Ford. Un dettaglio non da poco, soprattutto se consideriamo che la storia andrà a posizionarsi cronologicamente tra I Predatori dell’Arca Perduta e L’Ultima Crociata.

La storia sarà ambientata nel 1937 e, com’è possibile vedere dal trailer, inizia con Indiana che si imbatte in un ladro che ha preso un manufatto apparentemente senza valore. La curiosità spingerà Indiana a indagare e a capire cosa si nasconde dietro tutto questo con il nostro archeologo che via via scoprirà una trama decisamente più ampia e complessa. Ovviamente, anche in questa nuova avventura avremo modo di esplorare vari luoghi del mondo, tra cui Egitto, Italia, Himalaya e tanti altri ancora.

Il tutto con la presenza di un cast d’eccezione che vanta nomi come Troy Baker che presterà la voce ad indiana Jones, Alessandra Mastronardi di Gina Lombardi, Tony Todd di Locus e Marios Gavrilis di Emmerich Voss. Confermato, inoltre, anche il doppiaggio in italiano con Alessandro D’Errico che presterà la propria voce al protagonista.

Cosa mostra il trailer: gameplay e visuale in soggettiva

Per quanto concerne, invece, il comparto ludico, il trailer svela che Indiana Jones e l’Antico Cerchio, a dispetto di quanto avevamo ipotizzato, sarà un’avventura in prima persona. Ci saranno anche delle fasi in terza persona, ma saranno sporadiche e più nello specifico riguarderanno momenti in cui vedremo il nostro protagonista arrampicarsi o scendere da una fune.

Il filmato, della durata di circa 3 minuti, ci immerge totalmente nell’avventura, tra segreti nascosti, luoghi incontaminati e tanta azione. Il gameplay, in sostanza, come possiamo notare, proporrà un mix di combattimenti corpo a corpo, scontri a fuoco, esplorazione ed enigmi che riproporranno in maniera fedele le tipiche atmosfere della serie cinematografica di Indiana Jones.

Il trailer mostra, infatti, diverse scene rocambolesche dove vediamo il nostro protagonista alle prese con scazzottate e combattimenti con armi da fuoco. Come da tradizione, avremo a disposizione, anche la frusta. Ma la cosa interessante è che potremo sfruttarla non solo in combattimento, ma anche durante le fasi d’esplorazione o come strumento utile per distrarre i nemici. Ci saranno anche diversi enigmi da risolvere e alcuni contenuti secondari che potremo ricercare nei livelli per completare il gioco al 100%.

Cosa aspettarsi dal nuovo gioco di Indiana Jones: le prime impressioni

Indubbiamente l’aspetto che ha fatto più discutere del reveal di Indiana Jones e l’Antico Cerchio resta la scelta della prima persona. Un elemento che ha fatto storcere il naso a molti utenti ed appassionati delle avventure di Indy: del resto, si sa, sono in molti a non vedere di buon occhio l’uso della visuale in soggettiva, soprattutto quando parliamo di giochi d’avventura. E anche in questo caso, le polemiche ovviamente non sono mancate.

Riguardo a questo specifico aspetto, però, il team ha voluto sin da subito dire la sua. A detta del Game Director del gioco Jerk Gustafsson, infatti, tale scelta è stata fatta per diveris motivi, ma in primis perché “il gameplay in prima persona fa parte del DNA di MachineGames”. I creatori dell’ottimo Wolfestein, del resto, sono maestri indiscussi nel creare esperienze in soggettiva profonde e sfaccettate. E l’intento con questo nuovo Indiana Jones sembrerebbe essere ancora una volta proprio questo. Inoltre, il team voleva che la nuova avventura di Indy avesse un’identità forte, capace di distaccarsi dagli altri action-adventure simili nei toni come i vari Tomb Rainer e Uncharted.

Sebbene possa sembrare una scelta un po’ atipica, soprattutto se guardiamo alla tradizione del franchise, la scelta di realizzare un gioco di Indiana Jones in prima persona potrebbe rivelarsi assolutamente vincente. E non solo perché ci permette di vivere le avventure del celebre archeologo in maniera del tutto nuova e più coinvolgente, ma anche una permette a MachineGames di continuare ad operare in una zona di comfort, affinando il suo stile e valorizzando i suoi punti di forza.

Anche in termini di gameplay, poi, ci sono diversi elementi che fanno ben sperare: da questo punto di vista, infatti, Indiana Jones e l’antico Cerchio appare, infatti, estremamente variegato con elementi ed atmosfere che rispettano in toto l’iconografia dell’universo cinematografico di Indiana Jones. In questo piccolo assaggio dell’avventura, abbiamo avuto modo di assistere a incontri inaspettati, inseguimenti e scazzottate che sembrano essere usciti dai primi film dedicati ad Indiana Jones e non solo.

Come mostrato dal trailer, non mancano tutta una serie di puzzle da risolvere con ingranaggi meccanici da posizionare e tanto altro ancora. Resta ovviamente da capire quanto saranno profondi e come saranno strutturati, ma l’equilibrio proposto tra le fasi d’azione e quelle più esplorative/riflessive, unito alla qualità di situazioni e personaggi, ci basta a farci sperare nella buona riuscita di un prodotto che a quanto pare tenta in tutti i modi di rispettare, con cura e passione, la storia di un franchise che non ha mai smesso di sorprenderci.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio arriverà nel 2024 su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.