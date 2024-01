Quale monitor per PC scegliere? È anche una questione di tecnologia

Scegliere il miglior monitor per il proprio PC non è semplice. Ci sono, infatti, diversi elementi da considerare per individuare il modello giusto, in rapporto al budget a propria disposizione. Il monitor deve adattarsi al meglio al tipo di utilizzo: per il gaming, ad esempio, è necessario che il modello scelto presenti alcune specifiche ben precise, in modo da sfruttare al meglio l’hardware del PC.

Quando si sceglie quale monitor comprare è necessario tenere in considerare un elemento fondamentale: la tecnologia del pannello. I monitor, infatti, non sono tutti uguali e oltre alle differenzi più evidenti (la dimensione, la risoluzione etc.) c’è un aspetto che suddivide il mercato in vari segmenti. La tecnologia con cui è stato realizzato il pannello, infatti, determina la qualità delle immagini, andando anche a influenzare alcuni parametri come il tempo di risposta.

Il mercato si suddivide in tre opzioni principali: TN (Twisted Nematic), IPS (In-Plane Switching), VA (Vertical Alignment). Si tratta di tre tecnologie LCD con caratteristiche (e costi) differenti. Nella fascia del mercato, inoltre, si stanno facendo largo nuove tecnologie come gli OLED, che già dominano la fascia alta del settore TV, e i Mini LED. Per gli utenti, quindi, la scelta del monitor migliore deve passare per una valutazione della tecnologia del pannello.

TN vs IPS vs VA: qual è la migliore tecnologia per il monitor

La maggior parte dei monitor sul mercato utilizzano un pannello LCD con tecnologia TN, VA oppure IPS. Si tratta di tre soluzioni simili ma con notevoli differenze, soprattutto per quanto riguarda la qualità delle immagini riprodotte sullo schermo. Per la fascia mainstream del mercato (a cui si rivolge la stragrande maggioranza degli utenti) la scelta ruota intorno a queste tecnologie.

TN: economica e adatta al gaming

Le soluzioni TN hanno ricoperto un ruolo molto importante nell’abbassare i prezzi dei monitor, rendendo modelli di grandi dimensioni molto più accessibili, soprattutto per i gamer grazie alla possibilità di raggiungere un refresh rate elevato e un tempo di risposta ridottissimo. Per i pannelli TN c’è un compromesso da considerare: la qualità delle immagini non è particolarmente elevata. A parità di diagonale e altre specifiche, però, i monitor TN costano meno e rappresentano una soluzione ottimale per chi ha un budget limitato.

IPS: qualità e in costante evoluzione

A dominare sempre di più il mercato sono oggi i pannelli IPS, in grado di garantire una riproduzione dei colori migliore e angoli di visione superiori rispetto ai TN. In passato, gli IPS, soprattutto i più economici, avevano un refresh rate non troppo elevato e un tempo di risposta più alto rispetto ai TN. Questa tecnologia, però, si è evoluta e oggi i pannelli Rapid IPS e Fast IPS sono un’importante alternativa per chi ha un budget un po’ più alto ed è alla ricerca di un monitor di buona qualità, anche per il gaming.

VA: un’alternativa in più con tanti punti di forza

Ci sono poi i monitor VA, molto vicini agli IPS e in grado di rappresentare una soluzione intermedia tra gli stessi IPS e i TN. Con questa tecnologia è facile ottenere un tempo di risposta molto ridotto, essenziale in gaming, e un contrasto elevato, con una buona qualità delle immagini. Molti monitor con pannello curvo, soprattutto nella fascia mainstream del mercato, optano per questa tecnologia.

Le altre tecnologie: per chi non ha problemi di budget

Ci sono poi le altre tecnologie che, per il momento, sono riservate alla fascia alta (in certi casi altissima) del mercato dei monitor. I pannelli OLED e i pannelli Mini LED sono ideali per gli utenti alla ricerca di una soluzione in grado di garantire una qualità elevata delle immagini, per visualizzare video con una resa superiore o anche per attività professionali nel settore grafico.

Quale tecnologia scegliere per il monitor?

Il mercato oggi offre tantissime opzioni da tenere in considerazione per individuare il miglior monitor da comprare. Per quanto riguarda la tecnologia del pannello, in questo momento, è giusto mettere in secondo piano i monitor TN per puntare su soluzioni con tecnologia IPS o VA. I vantaggi della tecnologia TN si sono ridotti, sia in termini di costo (grazie al calo registrato dalle altre tecnologie) che in termini di prestazioni (per i gamer).

Monitor IPS e VA di ottima qualità sono sempre più diffusi nella fascia bassa e nella fascia media del mercato, sia su diagonali ridotte che su diagonali più grandi. Anche nel settore dei monitor da gaming, queste tecnologie hanno registrato notevoli migliori, in termini di refresh rate e tempo di risposta, senza perdere i vantaggi accumulati in termini di qualità rispetto ai TN.

Scegliere tra IPS e VA è, invece, più difficile, visto che le due tecnologie hanno prestazioni simili, con alcuni vantaggi per una o per l’alta. Gli IPS offrono angoli di visioni superiori mentre i VA hanno una marcia in più in termini di contrasto. La scelta tra due queste tecnologie è più legata a un confronto di altri parametri, come vedremo di seguito, che alla sola differenza di prestazioni.

Se il budget non è un problema, invece, è possibile puntare su prodotti di fascia alta e, in questo caso, le opzioni si moltiplicano con i pannelli OLED che, piano piano, si stanno ritagliando uno spazio sempre più rilevante nel settore, esattamente come già fatto nel mercato TV dove, nel segmento premium, questa tecnologia è protagonista.

Gli altri elementi da considerare nella scelta del miglior monitor

Scegliere il monitor giusto da comprare non è solo una questione di tecnologia del pannello, elemento comunque fondamentale da tenere in considerazione in fase di scelta. Nella valutazione del modello da comprare non bisogna trascurare:

la diagonale del pannello che determina la dimensione dell’area a disposizione; un monitor da 24 pollici è oggi la “base” di partenza; per migliorare l’esperienza d’uso è possibile puntare su diagonali superiori (27 pollici e 32 pollici sono le opzioni più diffuse)

del pannello che determina la dimensione dell’area a disposizione; un monitor da 24 pollici è oggi la “base” di partenza; per migliorare l’esperienza d’uso è possibile puntare su diagonali superiori (27 pollici e 32 pollici sono le opzioni più diffuse) la risoluzione del pannello ; il Full HD può “stare stretto” ed è, quindi, possibile puntare su monitor con risoluzione superiore, come QHD e 4K; i costi, naturalmente, aumenteranno

; il Full HD può “stare stretto” ed è, quindi, possibile puntare su monitor con risoluzione superiore, come QHD e 4K; i costi, naturalmente, aumenteranno il rapporto tra le dimensioni ; non tutti i monitor sono in 16:9 (formato più diffuso) ci sono anche monitor più estesi lungo l’asse orizzontale, come i 21:9, oltre che monitor leggermente più squadrati, come i 16:10

; non tutti i monitor sono in 16:9 (formato più diffuso) ci sono anche monitor più estesi lungo l’asse orizzontale, come i 21:9, oltre che monitor leggermente più squadrati, come i 16:10 refresh rate e tempo di risposta ; per i gamer, in particolare, si tratta di parametri fondamentali per un’esperienza di gioco più coinvolgente

e ; per i gamer, in particolare, si tratta di parametri fondamentali per un’esperienza di gioco più coinvolgente luminosità massima (misurata in nits) e supporto HDR (High Dynamic Range) sono altri elementi per valutare la qualità del pannello; per chi cerca un monitor di ottima qualità è possibile verificare la presenza della certificazione DisplayHDR

(misurata in nits) e (High Dynamic Range) sono altri elementi per valutare la qualità del pannello; per chi cerca un monitor di ottima qualità è possibile verificare la presenza della certificazione DisplayHDR dotazione di porte (HDMI e DisplayPort di ultima generazione sono essenziali per un’esperienza d’uso ottimale, soprattutto nel lungo periodo) e audio integrato sono altri elementi da non trascurare in fase di scelta di un nuovo monitor ed è necessario verificare che il modello scelto garantisca tutto il supporto di cui si ha bisogno

(HDMI e DisplayPort di ultima generazione sono essenziali per un’esperienza d’uso ottimale, soprattutto nel lungo periodo) e audio integrato sono altri elementi da non trascurare in fase di scelta di un nuovo monitor ed è necessario verificare che il modello scelto garantisca tutto il supporto di cui si ha bisogno supporto VESA e possibilità di regolare inclinazione, altezza e orientamento; il monitor deve essere comodo da installare e da utilizzare; dare un’occhiata a questi elementi permette di capire se il modello scelto è davvero in linea con le proprie necessità

La valutazione di tutti questi elementi, oltre che della tecnologia del pannello, permette di individuare le differenze tra i vari prodotti sul mercato e semplificare la scelta in fase di acquisto. Per fornire tutti gli strumenti utili per la scelta del monitor, per questo motivo, andremo a realizzare ulteriori approfondimenti sul tema con l’obiettivo di analizzare, uno a uno, tutti i parametri da considerare per individuare il monitor per PC più adatto alle proprie necessità e ai propri gusti.