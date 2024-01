Money.it e Financial Times: una partnership che fa la fortuna dell’editoria italiana

Money.it e Financial Times: una partnership vincente per offrire approfondimenti finanziari globali ai lettori italiani.

Nel panorama giornalistico l’informazione di qualità è un bene sempre più raro. Tra notizie prive di fondamento e fake news, spesso i lettori italiani si trovano costretti a doversi confrontare con un pacchetto di informazioni false, se non addirittura tendenziose. Una verità che emerge con forza soprattutto nel settore economico e finanziario. Da oggi, però, tutti i naviganti interessati a questo argomento potranno trovare un porto affidabile, in grado di rispondere ad ogni domanda o dubbio, anche a livello internazionale. Il merito va a Money.it, e al suo accordo di Syndication con il Financial Times.

Ecco la Syndication tra Money e Financial Times

Money.it, famosa testata nazionale con uno specifico focus sull’economia, ha annunciato una partnership strategica con il Financial Times (FT.com), uno dei più rinomati quotidiani economico-finanziari a livello mondiale.

Si tratta di una collaborazione che mira a rendere più accessibili che mai le informazioni economiche e finanziarie riguardanti il panorama internazionale. Di conseguenza, ci si trova di fronte ad un punto di svolta cruciale per i lettori della Penisola. Grazie ad una sezione dedicata al Financial Times sul sito di Money.it, a partire da novembre gli utenti tricolori potranno leggere numerosi contenuti selezionati dal vasto archivio di FT.com, ovviamente tradotti nella nostra lingua.

Il valore di questa opportunità è sotto gli occhi di tutti. Il Financial Times, con la sua redazione composta da circa 600 giornalisti internazionali, è famoso per le sue analisi dettagliate e la sua copertura globale. Ora, i lettori italiani abbonati a Money.it Premium avranno la possibilità di accedere a questi approfondimenti, in italiano, ampliando così la propria comprensione dei temi economico-finanziari di rilievo internazionale.

Una partnership voluta fortemente da Money.it

Flavia Provenzani, direttore di Money.it, e Dimitri Stagnitto, fondatore della testata in questione, hanno espresso un grande entusiasmo per questa collaborazione. Provenzani ha sottolineato come la Syndication con FT.com possa giovare non solo a Money.it, ma anche ai lettori sparsi per la Penisola. La fruizione dei contenuti del Financial Times in lingua italiana, infatti, rappresenta una grande occasione per mantenere un approccio critico e informarsi correttamente sui temi economici e finanziari globali.

Anche Stagnitto ha enfatizzato l’importanza di questa mossa strategica, come sempre con l’obiettivo primario di valorizzare la voglia di informazioni dei lettori di Money.it. Attraverso l’accesso esclusivo ad alcune delle migliori risorse editoriali di FT.com, la testata italiana riuscirà a soddisfare un pubblico più ampio rispetto a prima, regalandosi una veste internazionale piuttosto rara nel settore editoriale tricolore.

Questo accordo da un lato incrementa la competitività editoriale di Money.it, ma lo fa garantendo un’attenzione alla qualità e all’affidabilità dei contenuti superiore rispetto ai propri concorrenti. Il che logicamente va a vantaggio dei lettori stessi, che potranno così aumentare le proprie conoscenze affidandosi ad un pacchetto di approfondimenti di respiro internazionale, provenienti dalla fonte per eccellenza.

Si parla quindi di un’alleanza destinata a fare il bene dell’editoria italiana nel suo complesso, attualmente povera di contenuti originali e di approfondimenti sulla finanza globale ben documentati.