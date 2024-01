I film d’animazione in arrivo nel 2024: da Inside Out 2 allo Spellbound di Menken e Lasseter

Il 2024 sarà un anno pregno per l’animazione: pur non avendo ancora un annuncio riguardante l’annuale appuntamento con Disney, che distribuirà il suo nuovo Classico al cinema il 27 novembre, la lista dei film attesi è già pregna di contenuti. Ciò che noterete, approcciando la nostra selezione, è che quasi tutti i film elencati sono dei sequel, dei prequel o comunque appartenenti a uno specifico franchise, fino anche al prequel di Winnie the Pooh (che sarà accompagnato anche da una serie televisiva in arrivo l’anno prossimo). Poche idee nuove, persino da Pixar, che ha deciso di rinviare Elio al 2025 per dare spazio esclusivamente a Inside Out 2. L’unica variazione sul tema arriva da Netflix e l’esperimento chiamato Spellbound, che vedrà Alan Menken spostarsi temporaneamente da Disney per – come accaduto con la serie tv Galavant anni fa – provare una strada parallela, ma sempre nell’animazione: tra l’altro Spellbound vedrà il ritorno sul grande schermo, come produttore, anche di John Lasseter. Un motivo in più per tenere d’occhio il progetto. Ecco a voi, quindi, la lista dei film d’animazione in uscita quest’anno.

Kung fu Panda 4 – 21 marzo 2024

L’ultimo film dedicato a Po risale al 2016 e il suo ritorno era abbastanza inaspettato. Il primo trailer pubblicato, però, ci ha fatto capire quanto il ritorno del panda sia fondamentale per chiudere il suo arco narrativo e concedergli la tanto agognata pensione. Lasciare il titolo di Guerriero del dragone significherà abbracciare il passaggio a Leader spirituale della Valle della pace e Dreamwoks per l’occasione, oltre a confermare Jack Black nei panni del protagonista, ha chiamato a sé Awkwafina, nei panni di una corsac, ossia una volpe asiatica. L’abbiamo ascoltata di recente nei panni di Scuttle ne La Sirenetta (in italiano doppiata da Amendola). L’antagonista sarà invece Viola Davis, che vestirà i panni della strega Camaleonte, in grado non di cambiare colore e di mimetizzarsi, ma di risvegliare i cattivi caduti in battaglia contro Po. Kung Fu Panda 4 diventerà, così, una sorta di reunion per far sì che il nostro lottatore marziale preferito possa rivedersela anche con il proprio passato, a partire dal leopardo delle nevi Tai Lung, direttamente dal primo film. In italiano è stato già confermato Fabio Violo a doppiare Po, come in precedenza e l’arrivo nelle sale è previsto per il 21 marzo.

Garfield – 24 maggio 2024

Era il 1978 quando nacque Garfield, con le sue strisce a fumetti disegnate da Jim Davis. Adesso, nel 2024, il gatto più pigro e goloso di pizza che sia mai apparso sulla faccia della Terra si prepara a fare capolino sul grande schermo, per la sua ennesima avventura. Stavolta, però, David Reynolds (che ha già lavorato come autore ad Alla ricerca di Nemo) e Mark Dindal (regista de Le follie dell’imperatore) hanno deciso di ripercorrere l’infanzia di Garfield, raccontando come tutto iniziò: una origin story che nella versione originale avrà come doppiatori Chris Pratt e Samuel L. Jackson, con quest’ultimo nei panni di Vic, il padre di Garfield, pronto a tornare e scombussolare quella che è la sua nuova vita. Anche in questo caso sarà un gradito ritorno al passato, con ovviamente anche Odie, il cane amico di Garfield, richiamato nel cast principale. Dopo il primo film del 2004 e poi quello del 2006, siamo pronti a una nuova avventura a suon di lasagne e pizze.

Inside Out 2 – 14 giugno 2024

Dopo il rinvio di Elio, il nuovo film Pixar che avrebbe dovuto condurci in un’avventura spaziale in questi primi mesi del 2024, da Burbank, divisione Pixar Animation Studios, arriverà solo Inside Out 2. La novità all’interno della testa di Riley sarà l’arrivo di Ansia, in originale doppiata da Maya Hawke, figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, reduce dall’interpetazione di Robin Buckey in Stranger Things. L’inizio dell’adolescenza costringerà la protagonista del film Pixar a cedere anche ai nuovi sentimenti, tra cui proprio l’Ansia, con l’esigenza di adattarsi al nuovo mondo. Dal Minnesota, infatti, la sua famiglia si è trasferita a San Francisco e adattarsi al nuovo mondo sarà fondamentale, con numerose sfide da affrontare. Arriverà al cinema il 14 giugno 2024 e confidiamo nel fatto che possa soddisfarci almeno quanto fece il primo, che vinse l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2016.

Cattivissimo Me 4 – 23 luglio 2024

Dopo Super Mario Bros. Il Film e dopo Prendo il Volo, quella fucina di idee chiamata Illumination prepara il ritorno di Max Giusti con Cattivissimo Me 4. Per quanto non siano stati ancora rivelati dettagli della trama, il teaser trailer ci ha mostrato il ritorno di Dru, il fratello di Gru ritrovato durante il terzo capitolo della serie, così come anche di Lucy Wilde, moglie e collega del cattivissimo protagonista, divenuto un agente ufficiale dell’AVL. Torneranno ovviamente anche i Minion, dopo la breve parentesi che li aveva visti allontanarsi da Gru per diventare padroni del carcere nel terzo film, salvo poi ritornare sui propri passi. In Italia arriverà il 23 luglio, due settimane dopo l’uscita in America e vedrà il ritorno alla regia di Chris Renaud, che si era già occupato dei precedenti tre film.

Paddington 3 in Peru – 8 novembre 2024

Sì, inserire Paddington (e Sonic subito dopo) in questa lista potrebbe sembrare fuori luogo. D’altronde parliamo di film in tecnica mista, che hanno una gran parte del cast in versione umana. Il protagonista, però, è animato in CGI – così come Sonic – e l’inserimento in questa lista, per quanto borderline, risulta comunque semanticamente sensato. Per l’autunno, quindi, sarà il momento di recarci in Sud America, accompagnando l’orso più amato di sempre dopo Baloo. Paddington è pronto per tornare in Perù, per far visita alla sua adoratissima zia, trasferitasi lì, in una casa di riposo per orsi anziani. Con lui ci sarà anche la sua famiglia, decisa ad accompagnarlo in questo arduo viaggio verso le Ande e la foresta amazzonica. Il cast dà il benvenuto ad Antonio Banderas e Olivia Colman, mentre Rachel Zegler, reduce dal ruolo di Biancaneve nell’omonimo live action Disney e anche della protagonista di Hunger Games ha dovuto rinunciare al suo incarico a causa dello sciopero della SAG-AFTRA, il sindacato americano degli attori. In Italia il film arriverà l’8 novembre del 2024, in contemporanea con il Regno Unito, mentre in America è stato fissato per il 17 gennaio 2025.

Il Signore degli Anelli, The War of the Rohirrim – 13 dicembre 2024

183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, Helm Hammerhand, leggendario re di Rohan, si dovrà difendere da un esercito di Dunlendings. Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri daranno vita a una storia che ci condurrà nella Casa di Eorl, alla scoperta di come Helm riuscì a ottenere il soprannome di Mandimartello. Nell’ambito della Terza Era, quindi, esploreremo le lande della Terra di Mezzo sotto un altro punto di vista, diverso anche da quello che ci sta fornendo al momento Rings of Power. La serie animata, che sarebbe dovuta arrivare ad aprile ma è stata slittata in avanti come la maggior parte dei prodotti di Warner Bros (Dune II compreso), recupererà la vera storia di Helm, diversamente da quanto fatto dal videogioco L’Ombra della Guerra (2017) in cui Hammerhand veniva reso uno dei nove Nazgul dopo che Sauron e Celebrimbor gli fecero dono di un Anello per vendicarsi di Freca, rapitore di sua figlia: vicenda che cronologicamente non poteva essere veritiera, vista la grande distanza che intercorre tra la Seconda Era, epoca in cui visse Celebrimbor, e la Terza Era, nella quale invece visse Helm.

Sonic 3 – 20 dicembre 2024

Pronto per il Natale, SEGA ha annunciato il ritorno di Sonic, insieme a Paramount Pictures. Dopo il primo lungometraggio animato del 2020, in grado di incassare oltre 300 milioni di dollari, Sonic 2 è arrivato nel 2022 con oltre 400 milioni al botteghino: mantenendo, così, un’uscita biennale cadenzata, con il terzo capitolo il Sonic Cinematic Universe continua a crescere e stavolta si concentrerà su Shadow, il riccio nero che era già stato mostrato nei titoli di coda del secondo film. Il terzo capitolo sarà anticipato dall’arrivo di una serie animata spin-off su Knuckles, disponibile su Paramount Plus nei prossimi mesi e che si andrà a collocare proprio tra i due film, così da fare da prequel al terzo e da sequel al secondo. Confermato l’intero cast di doppiatori, in attesa di conoscere chi darà la voce a Shadow.

The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie – 2024

Non c’è ancora una data precisa, ma sarà un evento epocale. Perché Warner Bros. nel 2024 ha deciso di portare al cinema i Looney Tunes, per la prima volta con un film interamente animato. Non più tecnica mista come in Space Jam, ma uno spin-off a tutti gli effetti di Looney Tunes Cartoons, la serie televisiva sviluppata da Peter Browngardt e in onda dal 2020 al 2023 in Italia su Boomerang e Cartoon Network per un totale di 81 episodi. Bowngardt esordirà alla regia di un lungometraggio e concentrerà il film sulle figure di Daffy Duck e Porky Pig, chiamati a salvare la Terra da un’invasione aliena. La buddy comedy proverà a strizzare l’occhio anche a un tono epico che non si è mai visto all’interno dei prodotti Looney Tunes e ancora non è stato confermato se Bugs Bunny sarà presente per un cameo o se verrà totalmente escluso dall’equazione finale. Restiamo in attesa di un trailer corposo e anche di una data ufficiale.

Spider-Man Beyond the Spider-Verse – 2024

Spider-Man non passa mai di moda e dopo il secondo capitolo della trilogia animata dedicata a Miles Morales siamo già pronti a tuffarci in quello che sarà il terzo episodio. Con un finale apertissimo è il momento di confrontarci con tutto ciò che potrebbe accadere al giovane Miles, alle prese non solo con l’antagonista Macchia, ma anche con gli intrecci con suo zio e Spider-Gwen, dopo esser stato braccato da tutti gli altri Spider-Man degli altri universi. A causa dello sciopero degli attori il film era stato originariamente rimosso dalla schedule di uscita di quest’anno, ma con la ripresa dei lavori e soprattutto del doppiaggio è altamente probabile che si possa recuperare la release per quest’anno. Nel frattempo, continua la lavorazione anche di Spider-Woman, lo spin-off già in produzione dal 2018 e che si concentrerà sulle figure di Gwen Stacy, Cindy Moon e Jess Drew.

Spellbound – 2024

Dopo averci sorpreso con la Colonna Sonora di Galavant, Alan Menken ci prova ancora, lontano dalla Disney. Il compositore autore del Rinascimento Disney nel 2024 tornerà sul grande schermo con Spellbound, film diretto da Vicky Jenson (regista del primo Shrek e di Shark Tale) e scritto da Linda Woolverton (sceneggiatrice de La Bella e la Bestia nonché de Il Re Leone e Maleficent). Sebbene la produzione sia di Netflix, è altamente probabile che per qualche giorno il film possa andare al cinema, come successo con il Pinocchio di Guillermo Del Toro nel 2022, per condurci nel regno di Lumbria, dove una giovane ragazza, Ellian, è chiamata a distruggere l’incantesimo che sta per distruggere il proprio regno in due realtà diverse. Nei panni della protagonista ci sarà Rachel Zegler, affiancata in originale da Nicole Kidman nel ruolo della Regina e Javier Bardem nel ruolo del Re. La presenza di Alan Menken ci fa ben intuire che l’incidenza musicale sarà altissima. A produrre il film sarà John Lasseter, dal 2019 al lavoro per Skydance Animation dopo la separazione con Pixar e Walt Disney nel 2018.

Le altre uscite

Il 2024 sarà anche l’anno del film prequel di Winnie the Pooh, che nulla avrà a che vedere con la produzione Disney. A firmarlo sarà Baboon Animation che racconterà le origini di Winnie per cercare di modernizzare l’opera di Milne e proporla ai ragazzi del 21esimo secolo. Subito dopo il lungometraggio arriverà anche una serie televisiva, segno della forte intenzione di Baboon di andare a recuperare il personaggio di Winnie e proporlo sotto una nuova veste. Per celebrare, poi, i 30 anni di Wallace & Gromit arriverà anche un nuovo film prodotto da Netflix, quindici anni dopo l’ultima volta: sarà il sesto della saga e confermerà l’ovvia tecnica della stop motion. Il 2024 sarà anche l’anno di Geronimo Stilton, che debutterà al cinema grazie alla regia di David Soren, autore di Capitan Mutanda: Il film e di Turbo: sarà il primo film della storia del topo investigatore e sarà prodotto da Radar Pictures.

Infine, come dicevamo in apertura, il 27 novembre 2024 arriverà il nuovo Classico Disney, del quale però ancora non si sa nulla e restiamo totalmente in attesa. D’altronde a Burbank avranno di che pensare con l’uscita il 20 dicembre di Mufasa – The Lion King, il prequel della storia de Il Re Leone, interamente in CGI.