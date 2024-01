Telegram rinnova look e funzionalità: ecco le novità del 2024

La messaggistica istantanea diventa più bella e innovativa, non solo rinnova il look ma diventa più funzionale.

Telegram, la nota app di messaggistica istantanea colorata di azzurro, introduce con la nuova versione già disponibile per l’aggiornamento sui Play Store, delle novità interessanti. Punta principalmente a migliorare il classico sistema dei messaggi, ma non solo. Gli ideatori si sono concentrati soprattutto su video e chiamate vocali, oltre a cercare di rendere meno “fredda e formale” la stessa app.

L’idea è quella di avvicinare un numero crescente di utenti dipendenti delle chat, a quella di Telegram, per incrementare il traffico dei messaggi, le condivisioni e la permanenza sulla stessa app. Nonostante abbiano concentrato l’ispirazione innovativa sull’aspetto, che ovviamente conta molto in un sistema di chat virtuali di ultima generazione come quello di Telegram, i creatori fanno sapere che hanno dato un’importanza crescente alle funzioni dell’app stessa.

Miglioramento nella grafica e nelle funzioni

Ormai esistono molte applicazioni che invogliano l’uso delle chat, queste ultime sono diventate di uso comune in ogni momento della giornata. Ciò comporta l’incremento costante degli utenti nelle varie app, suscitando una più intensa concorrenza nel settore, con una vera caccia agli utenti da catturare nelle proprie piattaforme di messaggistica.

Tutte hanno colori e funzionalità che attirano utenti giovani e quelli maturi, per cui si è reso necessario migliorare la grafica di Telegram, oltre al servizio offerto agli utenti.

Miglioramento delle chiamate vocali

Le novità dell’app sono concentrate soprattutto sulle chiamate, offrendo agli utenti un’interfaccia più dinamica e giovanile, grazie all’aver introdotto nuove animazioni. In questo modo, si rende un servizio con maggior impatto visivo agevole verso gli utenti.

I creatori hanno migliorato le performance complessive, cercando di ridurre le esigenze del sistema, per garantire al contempo una fluidità migliore proprio nel corso delle chiamate vocali e dei video.

Cos’è Vaporize per eliminare i messaggi

L’effetto Vaporize è sicuramente una novità divertente e allegra, è quella che identifica l’eliminazione dei messaggi. Basta evidenziarne uno e procedere alla sua eliminazione per estorcere stupore e un’espressione di meraviglia. Non appena si clicca sul messaggio selezionato il comando di cancellazione, sembra che lo stesso esploda su stesso, rilasciando una nuvola scintillante di puntini che “evaporano”, lasciando il vuoto al posto del messaggio eliminato.

Sembra una sciocchezza, ma in un sistema di chat in continua evoluzione, rese frizzanti e solari grazie all’impiego di animazioni di vario tipo, Vaporize di certo compie la sua parte. Questo aggiornamento è stato battezzato da molti in Thanos Snap.

Telegram migliora le chiamate nel 2024

La piattaforma dei messaggi istantanei di Telegram ha annunciato che il 2024 sarà soprattutto dedicato alle chiamate. Nel corso del nuovo anno, gli sviluppatori garantiscono un miglioramento nelle qualità che riguardano appunto il sistema delle chiamate, che in passato non brillavano per eccellenza.

Una comunicazione giunta direttamente da parte dei creatori, i quali, dimostrano che intendono puntare a un miglioramento generale della qualità dei servizi resi da Telegram.

Aggiornamento ideale per i bot

L’aggiornamento dell’app Telegram punta sui bot. Sappiamo tutti quanto siano utilizzati questi software, che simulano chat umane, in base alle necessità e tipologia di App. Questa forma di messaggistica virtuale, fanno sapere gli informatici di Telegram, sarà migliorata con significative attenzioni. Il sistema potrà interagire in modo più elaborato e raffinato, riuscendo a gestire al meglio le reazioni, i collegamenti e le citazioni.

Chi è abituato a utilizzare questo metodo di messaggistica bot, potrà contare su un supporto più complesso, con l’invio di risposte a più chat e relativi argomenti differenti. In questo modo si semplifica la vita agli utenti, che per svariati motivi sono usuali nell’uso dei bot.

La versione aggiornata di Telegram sembra aver concentrato l’attenzione soprattutto per Android. Quella disponibile per l’aggiornamento dell’app già presente sul proprio cellulare è la seguente: v10.5.0, basta un semplice click per iniziare a sperimentare le molteplici novità presentate per il nuovo anno 2024, dagli sviluppatori della famiglia Telegram.