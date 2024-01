Space X ha lanciato gli Starlink in grado di trasmettere segnali telefonici dallo spazio direttamente agli Smartphone

SpaceX ha lanciato la serie di satelliti Starlink che saranno in grado di connettersi direttamente ai telefoni cellulari in vista dei test previsti per il 2024

L’azienda fondata da Elon Musk ha lanciato sei satelliti Starlink e un gruppo di altri 15 Starlink a bordo di un razzo Falcon 9 nella tarda serata di ieri. T-Mobile ha annunciato che il razzo di SpaceX ha lanciato la prima serie di satelliti Starlink con funzionalità Direct to Cell, tramite un webcast in diretta. Si tratta di una pietra miliare significativa dopo l’annuncio congiunto dell’anno scorso dell’iniziativa Coverage Above and Beyond, che mira a portare la connettività quasi ovunque negli Stati Uniti, anche in molte delle località più remote, precedentemente irraggiungibili dai segnali cellulari tradizionali di qualsiasi provider. Ora che i satelliti sono in orbita terrestre bassa, potranno presto iniziare i test sul campo del nuovo servizio che sfrutterà la costellazione di satelliti di SpaceX con tecnologia Direct to Cell e la rete wireless leader del settore di T-Mobile.

SpaceX ha ottenuto il mese scorso l’approvazione delle autorità di regolamentazione statunitensi per testare i satelliti in collaborazione con T-Mobile

L’approvazione, concessa dalla Commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti, aveva una durata di 180 giorni. SpaceX ha dichiarato che i test coinvolgeranno 840 satelliti che trasmetteranno la connettività 4G a circa 2.000 smartphone non modificati. Secondo il sito web di Starlink, i satelliti fungeranno da “torri telefoniche nello spazio”. Il sito web stima che gli sms saranno disponibili quest’anno, mentre i servizi voce e dati inizieranno nel 2025 e la connessione per i dispositivi dell’Internet delle cose sarà anch’essa nel 2025, anche se SpaceX dovrà ottenere l’approvazione delle autorità prima di avviare il servizio commerciale.

Nessuna competizione con le reti cellulari terrestri esistenti secondo Musk

Elon Musk, CEO di SpaceX, ha dichiarato che il servizio “consentirà la connettività dei telefoni cellulari ovunque sulla Terra”, ma ha aggiunto alcune avvertenze realistiche: “Anche se si tratta di un’ottima soluzione per le località prive di connettività cellulare, non è assolutamente competitiva con le reti cellulari terrestri esistenti”. Tra gli altri operatori ci sono Lynk, che ha debuttato con i suoi servizi a Palau, Project Kuiper di Amazon e AST SpaceMobile. Kuiper – che è un concorrente più generale della costellazione Starlink di SpaceX – ha annunciato una partnership con Verizon nel 2021, mentre tra i partner di AST figurano AT&T e Vodafone.

Essere connessi ovunque

Con diversi chilometri e vasti tratti di oceano irraggiungibili dalla copertura di rete terrestre, a causa di limitazioni del terreno, restrizioni di uso del suolo e altro ancora, questo nuovo servizio mira a fornire ai clienti statunitensi un livello aggiuntivo di connettività quando e dove ne hanno più bisogno. Con il nuovo servizio, l’obiettivo è quello di eliminare la preoccupazione per le zone morte della telefonia mobile e di portarsi dietro costosi telefoni satellitari: i clienti Un-carrier saranno connessi quasi ovunque possano vedere il cielo e, nella maggior parte dei casi, con il telefono che già possiedono. Un-carrier è una campagna di marketing creata da T-Mobile US e la società pubblicitaria Publicis. Ha debuttato nel marzo 2013, quando l’azienda ha introdotto una nuova struttura di piani semplificati per i nuovi clienti che elimina i contratti, i telefoni sovvenzionati, i canoni di copertura per i dati e le spese di risoluzione anticipata.

Il roaming reciproco

Quello di oggi è il primo di molti lanci di satelliti Starlink che includeranno funzionalità Direct to Cell. Inizialmente, il servizio inizierà con la messaggistica di testo, mentre la copertura voce e dati seguirà nei prossimi anni.,”Il lancio di questi primi satelliti Direct to Cell è una pietra miliare per SpaceX che dimostra la nostra tecnologia”, ha dichiarato Sara Spangelo, Sr. Director of Satellite Engineering. Direttore dell’Ingegneria Satellitare. “Non vediamo l’ora di scalare rapidamente Direct to Cell con i nostri operatori partner in tutto il mondo e di lanciare il servizio di messaggistica per i clienti di T-Mobile!”.

La visione condivisa di T-Mobile e SpaceX è quella di fornire una copertura veramente universale e l’anno scorso hanno lanciato un invito aperto ai fornitori di servizi wireless di tutto il mondo per espandersi a livello globale con il roaming reciproco. Ad oggi, cinque fornitori di servizi wireless sono già pronti a lanciare la tecnologia Direct to Cell, tra cui KDDI (Giappone), Optus (Australia), One NZ (Nuova Zelanda), Rogers (Canada) e altri ancora, e altri ne arriveranno. L’invito ad aderire è ancora valido per tutti i carrier che condividono l’obiettivo della connettività globale.