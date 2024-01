Captain Tsubasa: l’autore del manga annuncia il suo ritiro come disegnatore

L’autore del manga di Captain Tsubasa, Yoichi Takahashi, ha annunciato il proprio ritiro dal disegno. La notizia è arrivata attraverso Captain Tsubasa Magazine Vol. 19, con il mangaka che ha precisato come proseguiranno le storie di Captain Tsubasa anche dopo il suo ritiro da una delle fasi creative.

Ecco le parole di Yoichi Takahashi sul suo ritiro dall’attività di mangaka e da Captain Tsubasa:

Ho pensato al mio ritiro già da un paio d’anni. Subito dopo aver realizzato Captain Tsubasa Golden 23, ho concepito l’idea che potesse essere la conclusione della mia carriera come mangaka. Ho deciso di ritirarmi prima della chiusura dell’arco narrativo sulle Olimpiadi.

L’autore ha fatto notare come, mentre a inizio carriera (il suo percorso è partito nel 1981) aveva la capacità di arrivare a produrre ottanta pagine di fumetto al mese, attualmente riesca a malapena ad arrivare a 50.

Yoichi Takahashi ha descritto i suoi problemi di salute, le vertigini che lo affliggono a causa della posizione che assume rivolto sulla scrivania da disegno.

Inoltre, l’arco narrativo sulle Olimpiadi di Captain Tsubasa Rising Sun sarebbe troppo lungo per permettere a Takahashi di concludere la sua carriera arrivando alla fine della storia. Occorrerebbero minimo altri 15 anni per arrivare alla fine dell’arco narrativo, e Takahashi non sente di avere la forza per resistere così a lungo.

Perciò Yoichi Takahashi ha annunciato di volersi ritirare da autore completo di manga, e di volersi dedicare solo alle sceneggiature. In questo modo potrà concludere l’arco narrativo di Captain Tsubasa Rising Sun in tempi abbastanza brevi. Addirittura l’autore avrebbe parlato del prossimo anno come periodo utile.

E così l’autore potrebbe anche concretizzare lo scenario narrativo per il prossimo racconto di Captain Tsubasa, dal titolo World Cup. Sembra perciò che le storie tratte dalla storia, da noi conosciuta come Holly e Benji, non si concluderanno, ma questo ritiro dai disegni di Takahashi permetterà all’autore di concludere più archi narrativi del fumetto.

Takahashi si auspica che le storie di Captain Tsubasa possano continuare ad essere adattate anche dopo la sua morte. Soprattutto l’adattamento in anime è uno dei desideri che preme maggiormente al mangaka.

Alla fine, l’incoraggiamento decisivo per Takahashi è arrivato dalla sua parte bambina, con cui ha dichiarato di dialogare da sempre. Dopo 43 anni di carriera, anche quel pezzo di sé ha incoraggiato la fine del suo percorso.

Intanto Takahashi si concentrerà sulla chiusura di Captain Tsubasa Rising Sun e su Captain Tsubasa Memories 4. Il numero 20 di Captain Tsubasa Magazine sarà pubblicato ad aprile in Giappone da Shueisha.

In questi due archi narrativi troviamo i personaggi protagonisti impegnati con la nazionale del Giappone Under 23 nel corso delle Olimpiadi; mentre Captain Tsubasa: Memories è una raccolta di storie brevi che raccontano il passato dei personaggi.

Yoichi Takahashi iniziò il suo percorso di mangaka a fine degli anni Settanta, quando vinse un concorso con una storia breve intitolata Captain Tsubasa Fu così che prese il via la serie pubblicata dal 1981 sulla rivista Weekly Shōnen Jump. La serie proseguì fino al 1988, per un totale di 37 volumi.

Il protagonista del fumetto è il giovane calciatore Tsubasa Ozora (in Italia noto come Oliver “Holly” Hutton), personaggio che avrebbe segnato il futuro calcistico del Giappone, e non solo.