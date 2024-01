I nuovi e-gates consentiranno l’ingresso senza passaporto nel Regno Unito

i passeggeri in arrivo nel Regno Unito non dovranno più avere il passaporto in mano ai gate: i nuovi e-gates utilizzeranno il riconoscimento facciale avanzato

Grazie ai nuovi piani per viaggiare “senza attriti”, i passeggeri in arrivo nel Regno Unito non avranno più bisogno di avere il passaporto in mano ai gates della dogana. Secondo il Times, invece, i nuovi e-gates utilizzeranno il riconoscimento facciale avanzato per identificare le persone al loro arrivo nel Paese.

Phil Douglas, direttore generale della Border Force, ha dichiarato che l’obiettivo è creare un “confine intelligente”.

Il Regno Unito replica l’esperienza australiana e di Dubai

Una tecnologia simile è già stata sviluppata da Dubai e dall’Australia: Douglas ha dichiarato di essere rimasto “davvero impressionato” da un recente viaggio in Australia. Ho dovuto richiedere in anticipo un’autorizzazione di viaggio elettronica e ho usato il mio smartphone per leggere il chip del mio passaporto”, ha detto. Questo ha inviato l’immagine di me e del chip alle autorità australiane. Quando sono arrivato in Australia, non ho nemmeno dovuto tirare fuori il passaporto dalla borsa. Altri Paesi stanno già utilizzando il riconoscimento facciale avanzato: l’aeroporto internazionale più trafficato del mondo, Dubai, sta impiegando questa tecnologia per alcuni viaggiatori. Gli aeroporti di Dubai affermano che: “Gli Smart Gates consentono di superare le procedure di immigrazione in soli cinque secondi“. Al momento, però, le famiglie con bambini al di sotto dei 15 anni e i viaggiatori di altezza inferiore a 1,2 m non possono utilizzare gli smart gate a Dubai.

I nuovi e-gates saranno operativi già da quest’anno

La sperimentazione dei nuovi eGates a riconoscimento facciale dovrebbe iniziare quest’anno e richiederà la registrazione dei viaggiatori in un database, che fornirà maggiori informazioni su coloro che entrano nel Paese. “Sapremo molte più informazioni sulle persone in anticipo”, ha detto Douglas. Sapremo se sono già stati nel Regno Unito. Sapremo qual è la loro conformità alle leggi sull’immigrazione. E sapremo se i nostri sistemi di sicurezza hanno registrato qualcosa su di loro.

Evitare il caos in aereoporto

Gli e-gates esistenti consentono già agli arrivi da diversi Paesi – non solo dal Regno Unito e da altre nazioni europee – di passare il controllo di frontiera senza che il passaporto venga controllato manualmente. Il passaporto però deve essere scannerizzato al gate e i passeggeri devono guardare in una telecamera, che fa corrispondere il volto del passeggero con il documento. L’attuale rete eGates, quindi, si basa sul riconoscimento facciale. Il volto di ogni viaggiatore viene confrontato con i dati criptati sul passaporto. Il nuovo sistema, invece, si baserebbe su dati centralizzati. I varchi intelligenti richiederanno la registrazione del viaggiatore in un database. L’obiettivo è quello di aggiornare l’attuale sistema di eGates in modo che i passeggeri in arrivo possano tenere il passaporto in tasca ed essere ammessi nel Regno Unito semplicemente guardando in una telecamera.

Un upgrade graduale

Nel Regno Unito, è probabile che la sperimentazione iniziale si svolga in un singolo aeroporto per un numero limitato di viaggiatori. Seguirà una gara d’appalto, il cui costo per l’aggiornamento delle centinaia di eGates esistenti potrebbe ammontare a decine di milioni.

Negli ultimi anni il sistema ha subito una serie di malfunzionamenti che, quando si verificano, provocano il caos nei viaggi. A maggio, migliaia di viaggiatori hanno subito ritardi durante le vacanze dopo che l’intero sistema è collassato a causa di un aggiornamento del software non riuscito. Quando i gate sono fuori uso, i passeggeri devono essere controllati manualmente, ma ora ci sono meno banchi disponibili per incanalare i passeggeri. Attualmente, gli eGates sono aperti ai viaggiatori di età pari o superiore ai 10 anni che sono britannici e ai cittadini dell’UE (e dell’area Schengen), degli Stati Uniti, del Canada, dell’Australia, della Nuova Zelanda, di Singapore e della Corea del Sud.

Gli attivisti protestano

Il riconoscimento facciale viene utilizzato più frequentemente in altri aspetti della vita quotidiana, soprattutto dalle forze dell’ordine. Gli attivisti per i diritti umani hanno sollevato ripetute preoccupazioni sulla tecnologia e sul suo impatto sulle libertà civili. La polizia metropolitana è stata criticata per la decisione di utilizzare il riconoscimento facciale in occasione dell’incoronazione del re nel maggio 2023, mentre si teme per le conseguenze a lungo termine di un’identificazione errata di una persona da parte dell‘intelligenza artificiale in relazione a un crimine. È stato inoltre riscontrato che il software presenta significativi pregiudizi razziali e solleva problemi di privacy in caso di violazione dei dati.